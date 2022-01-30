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Музичні новинки січня 2022: плейлист нових українських пісень
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Другий місяць зими відзначився цікавими музичними прем'єрами від українських зірок. Ці пісні вже встигли припасти до душі нашим слухачам. Зібрали плейлист свіжих пісень за січень 2022, який точно вам сподобається!
Січень був щедрим не лише на свята, а й на презентації музичних новинок від українських виконавців. Зірки не можуть залишити своїх фанатів без нових треків та виступів у новому році, тим більше що відбір на Євробачення 2022 не за горами. Ці пісні вже підкорюють чарти, лунають на радіо та стають справжніми хітами!
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Січень відзначився свіжою добіркою музики від таких знаменитостей, як Океан Ельзи, Асафатов, Птп, Артем Пивоваров, Альона Альона, Юлія Саніна та інших. Понад 20 музичних робіт від справжніх зірок української попсцени до молодих виконавців – слухай новеньку добірку найкрутіших свіжих пісень грудня!
Плейлист нових українських пісень січня, слухати онлайн:
alyona alyona, Юлія Саніна (The HARDKISS), ONUKA, Артем Пивоваров – Твій день
Ця пісня стала саундтреком до комедійного фільму "Найкращі вихідні". Українське кіно створене за участі кіностудії FILM.UA та музичного фестивалю Atlas Weekend. Авторство тексту цієї пісні – alyona alyona та Артем Пивоваров. Над музикою артисти працювали разом. Меседж фестивалю – об'єднання людей з різним досвідом та смаками. Цей трек якомога краще передав цю ідею своїм настроєм та поєднанням музичних стилів.
ANTSYA – BOMBA
Гурт "Анця" готується підкорити Євробачення, тож створили спеціальну запальну пісню про дівчину, яка сидить високо-високо на горі, весело перебирає ногами у повітрі та вважає себе вибуховою кобітою! Ритмічний трек змушує слухачів долучитися до героїні пісні та весело рухатися.
ROXOLANA – Girlzzzz
Співачка випустила свою першу англомовну пісню, але один із куплетів українською, і цей трек претендує на участь у Євробаченні 2022. Тут поєднано і традиції, і сучасне звучання. На україномовну партію у пісні співачку надихнула народна пісня "Летіла зозуля".
АСАФАТОV – ДЗЕРКАЛО
Асафатову давно пророкують популярність на українській сцені. Співак повільно, але впевнено крокує до цього. Його особливий тембр заворожує слухачів. А кліп на нову пісню "Дзеркало" здатен задовольнити й найвибагливіших естетів.
Океан Ельзи – Весна
Гурт "Океан Ельзи" створили нову пісню. На цей раз про весну. У слухачів є час до реальної календарної весни вивчити слова цієї пісні. А ще можна дізнатися імена найвідоміших французів-інтелектуалів та спробувати перенестися у Париж.
Ще нові українські треки січня 2022:
- ПТП – Київ
- східзахід – Затишно
- DZIDZIO – То моє море
- SVIATOSLAV – Тройзілля
- 69 Кроків – Вбивай мене
- LAUD – Head Under Water
- Хонест – Зіграй на моїй душі, музико
- XENIA – Полум'я
- JANE – Покохала
- Romoza – Клює
- Маріанна Окс – Покохаю
- KOD – Зірка
- Сабадаш&компанія – Бентега
- Сладкий Jimi – Падаю
- Марина Кушнір – Україна
- STELA – Давай поговоримо
- Оля Полякова & Олег Винник – Длинноногое счастье
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