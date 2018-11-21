Лист до Миколая: зразок, як написати святому і що попросити в нього

Усі діти з нетерпінням чекають Миколая, адже саме в чарівну ніч на 19 грудня вони отримують подарунки. Щоб Святий не забув, що ж саме хоче дитина, слід написати йому лист. Розповідаємо, як це зробити правильно та що в нього можна замовити.

Святий Миколай приносить подарунки діткам усього світу, а особливо – слухняним. Звісно, доброму дідусю важко запам'ятати всі побажання, тому в Україні прийнято писати Чудотворцю листи. Якщо у вашій родині немає такої традицїі – обов'язково виправте це.

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Адже окрім того, що листування з Миколаєм вносить елемент казковості, дитина зміцнює свою віру в чудо. При написанні листа вона також вчиться аналізувати своє життя, свої вчинки, свої бажання, обираючи найбажаніше і найнеобхідніше. Також це чудове поле для творчості, адже дитина може його прикрашати, додаючи малюнки, аплікації тощо.

Як написати лист Святому Миколаю

Для того, щоб Святий Миколай вгадав з бажанням, потрібно йому заздалегідь надіслати листа. Аби конверт дійшов до адресата, його слід на підвіконня і очікувати, поки помічник Святого не забере його.

Напиши лист до святого Миколая!

Однак спершу листа треба написати. Розповідаємо, як правильно це зробити.

Як оформити лист до Миколая

Без допомоги батьків дітям важко обійтися, тому присвятіть трохи свого часу, щоб допомогти чаду сформулювати лист і красиво оформити його – для дитини це дуже важливо.

Отож, почати лист Миколаю слід з привітання. У першому абзаці дитині варто розповісти кілька слів про себе (ім'я, вік, місце проживання), свою родину, друзів, хобі тощо. Далі можна перерахувати добрі справи, зроблені протягом року. Якщо дитина вважає себе не достатньо слухняною – слід зізнатися про це в листі та попросити пробачення за погані вчинки.

Цей етап досить важливий, тож приділіть йому увагу. Ви не повинні налаштовувати дитину так, ніби вона не заслужила подарунків. Якщо ваше чадо дуже скромне, допоможіть йому згадати добрі та корисні справи, які дитина робить кожен день (не забуває чистити зубки, прибирає іграшки, допомагає батькам, друзям, ділиться іграшками, гарно вчиться ...). Тобто почніть з позитивного! Якщо хочете акцентувати на негативних моментах – м'яко нагадайте про це, щоб дитина задумалася, як можна "відкоригувати" поведінку в майбутньому. Повірте, такий виховний момент спрацює на відмінно.

Далі – найцікавіша частина. Це, звісно, перелік подарунків. Коли дитина буде перераховувати свої побажання, звичайно, помічникам Миколая слід контролювати потенційний бюджет. Але якщо малюк дуже хоче вказати речі, які коштують занадто дорого, – дозвольте йому замовити їх. Однак не забудьте попередити, що святий Миколай сам проаналізує лист і принесе те, що вважатиме необхідним.

Насамкінець дайте дитині можливість самостійно прикрасити лист, допомагаючи, якщо вона цього попросить. Якщо малюк не знає, що йому намалювати або ще не вміє цього робити – можна просто залишити відбиток долоні, змоченої у фарбі (або змалювати її контури), що буде символізувати вітання.

Після цього покладіть дорогоцінний лист в справжній конверт і вкажіть дані одержувача – "Небесна канцелярія. Святому Миколаю". Тоді залиште лист на підвіконні та чекайте, поки Миколай забере його ;)

Як правильно написати лист Миколаю

Що можна попросити і замовити в Святого Миколая

Раніше в Миколая було прийнято просити солодощі та фрукти, однак з кожним роком прохання дітей "дорожчають". Важливо, щоб ваші чада розуміли, що Святий приносить пакунки за те, що вони гарно поводилися, були слухняними та добре вчилися. Коли дитина знає, за що Миколай виконує її побажання, у її пам'яті закарбується правило: за хороші вчинки вона завжди отримуватиме винагороду.

Ми чудово розуміємо, що тепер всі діти мріють про круті телефони, ноутбуки, нові іграшки, модний одяг та смаколики. А ось одяг, особливо молодші діти, не завжди сприймають як подарунок, швидше – як чергову обновку, тому вони не особливо будуть раді таким "банальним" речам. Усе залежить від вподобань малечі. Головне, щоб дитина розуміла сенс свята та вміла оцінювати свої потреби.

Тому в листі до Чудотворця варто просити й нематеріальних подарунків для усієї сім'ї, наприклад, здоров'я, миру, злагоди... Це навчить маленьких замовників турбуватися про близьких.

Що можна заказати в Миколая

Зразок листа до Святого Миколая

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Від хлопчика

Святий Миколаю!

Мене звати (Ім'я + Прізвище). Мені ... років. Я живу в ... і навчаюсь у ... класі. Я добре вчуся в школі, а у вільний час займаюся спортом. Також мене є молодший братик / сестричка, і я їх дуже люблю. Цілий рік я старався поводитися чемно, хоча іноді не слухався батьків та вчителів. Пробач мені, обіцяю виправитися!

Якщо у тебе є змога, Святий Миколаю, подаруй мені, будь ласка, (перелік подарунків). Також прошу в тебе здоров'я для моєї сім'ї та миру для України. Я буду дуже вдячний за твої подарунки. Чекаю тебе в гості! З повагою, (Ім'я).

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Від дівчинки

Любий Святий Миколай!

Мене звати (Ім'я + Прізвище). Мені ... років. Я живу в ... і навчаюсь у ... класі. Протягом всього року я була слухняною дитиною, допомагала мамі прибирати в домі, завжди складала свої іграшки, старанно робила уроки. Я знаю, що ти добрий чарівник, тому прошу в тебе (перелік подарунків).

Ще я мрію, щоб всі мої рідні були здоровими і ніколи не хворіли! Щиро сподіваюся на те, що ти отримаєш мого листа. Чекаю тебе з нетерпінням! З повагою, (Ім'я).

Текст листа до Святого Миколая

Куди надіслати лист Миколаю: адреси

В Україні є справжні резиденції святого Миколая Чудотворця, які допомагають виконати мрію малюків. Ось які адреси, куди справді можна відправити листи!

Святому Миколаю в Карпатах

с. Пістинь, Косівський район

Івано-Франківська область

78633

Святителю Миколаю в м. Київ

​вул. Михайла Донця, д. 2

Київ

03061

Головна резиденція святого Миколая в Мамаєвій Слободі

До слова, Миколаю у Пістині можна написати лист на сайті, на який він неодмінно відповість.

Веселого і щедрого вам Миколайчика в 2018 році! Знаємо, що Святий неодмінно навідається до вас, навіть якщо ви були не надто слухняними =)

Зі святом Миколая!

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