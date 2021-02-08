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5 способів завести авто в мороз, про два з яких ти навіть й не здогадувався
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Синоптики обіцяють повернення сильних морозів в Україну, і водіям необхідно підготувати своє авто до примх природи. Позаяк через різке похолодання часто не всім вдається завести машину, розповідаємо, як змусити працювати автомобіль навіть у люті морози.
Прикури акумулятор
Більшість проблем з запуском двигуна у холод пов'язано з тим, що банально розряджається акумулятор. Причин цього може бути чимало: від забутих вимкнутих габаритів до зносу батареї. Тому, щоб вранці заощадити час на заведення авто (на це може піти не одна година), купи пару "крокодилів". А далі головне – знайти людину, яка буде готова прикурити твій мертвий акумулятор.
До теми: Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
Як правильно прикурити
Водій автомобіля-донора повинен підігнати авто ближче до капота твоєї машини і заглушити свій двигун. Візьми "крокодили" і під'єднай один кінець до плюсової клеми "донора", а потім до плюсової клеми "пацієнта". Потім встав "крокодил" до мінусової клеми сусіднього авто, а другий кінець до маси (будь-якої нефарбованої металевої частини свого автомобіля). Після цього можеш спробувати запустити двигун своєї машини, у якої сів акумулятор. Якщо він не запустився, потрібно завести "донора", почекати 10-15 хвилин і повторити дії знову.
Важливо! Обидва автомобілі не повинні працювати одночасно – це може вбити генератор "донора".
У морозні ночі занось акумулятор додому
Одна проблема вирішиться точно – він не розрядиться. Але з'являється інша: акумулятор не варто залишати у приміщенні, де постійно перебувають люди, тому що він випаровує певну кількість кислоти. Та й вранці не вийде просто сісти в машину і поїхати – спочатку під'єднати акумулятор назад.
Купи power bank для автомобільного акумулятора
Пусковий пристрій ще називають джамп-стартер або бустер – це power bank для автомобільного акумулятора, який може видавати необхідні пускові струми. Це, звичайно, не повноцінний "донор", але на кілька зарядок його вистачить. Він оснащений "крокодилами" для під'єднання до клем. Багато сучасних моделей також оснащені usb-портами для зарядки в тому числі і таких пристроїв.
Що робити, якщо стартер крутиться, але двигун не запускається
Часто буває, що ключ повернув, стартер потужно торохтить, але запустити двигун не може. Головне в цій ситуації – не панікувати і не гвалтувати стартер, 2-3 спроб для діагностики проблеми буде достатньо, інакше акумулятор розрядиться дуже швидко. Перший крок – визначити, що могло піти не так. Варіантів багато: від палива, яке скінчилося або просто неякісне, до моторного мастила, яке може бути невідповідної в'язкості. Проблеми різні, але швидке рішення в більшості випадків одне – аерозолі для швидкого старту.
Аерозоль – це суміш ефірів і змащувальних речовин, які виключають сухе тертя в момент запуску. Він знижує навантаження на стартер і береже свічки від надмірного навантаження.
Якщо у двигуна є прямий доступ до дросельної заслінки, потрібно розпорошити засіб прямо туди. Якщо доступу немає, краще розпилювати ефір в патрубок повітряного фільтра. Після розпилення потрібно покрутити стартером, і двигун повинен запуститися. Якщо при запуску відчуваєш, що двигун ось-ось запуститься, то можна ще додати ефіру, але не перестарайся.
Старий добрий пуск "з штовхача"
Важливо! У тебе повинні бути: бензиновий двигун, механічна коробка передач, 2-3 чоловіків і/або пагорб.
Просто нагадаємо, як це робити. Зняти авто з ручника, увімкнути запалювання і поставити підвищену передачу (зазвичай третю або четверту). Розігнавшись до 20-30 км/год, потрібно плавно, але швидко відпустити зчеплення і стежити за мотором. Якщо все добре, варто включити нейтральну передачу і розігнати двигун, щоб з'ясувати, чи відгукується він на педаль газу. Після цього даємо попрацювати на холостих обертах, щоб акумулятор отримав заряд.
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