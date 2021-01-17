На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як не буксувати в снігу: дієві поради екстремального водіння на слизькій дорозі
-
- 60
Взимку кожен водій стикається з проблемою пробуксовування коліс у снігу. Як же боротися з цією проблемою, і швидко виїжджати зі слизької перешкоди? Ділимося універсальними лайфхаками, які підійдуть для авто з будь-яким типом приводу при їзді по снігу, бруду і будь-якій іншій слизькій поверхні.
При навчанні водінню нас вчать, що на слизькій дорозі, під час дощу або на снігу водіям слід бути дуже обережними, адже їзда з мінімальним зчепленням автомобільних шин з дорогою може запросто викликати у водія паніку, страх, боязнь і безліч інших неприємних і небезпечних відчуттів. Тож сьогодні розповідаємо, як уникнути пробуксовування коліс у зимовий період.
І ще: Водіям підказали, як швидко розморозити замок в авто
Менше газу
Головний принцип їзди на будь-якому слизькому покритті – грамотно дозувати тягу. Якщо ведучі колеса вже почали буксувати, спробуй плавно зменшити тягу, щоб не дати колесам прокручуватися і вже остаточно не забити снігом протектор шин і не "закопати" автомобіль.
На машині з механічною коробкою важливо відчути межу, за якою двигун затихне, – грамотно вибрати передачу. А далі, коли автомобіль вже рушив, на слизькій ділянці тяга, знову ж таки, повинна бути по можливості стабільною – без різкого збільшення і зменшення газу.
Лайфхак. Рушаючи на автомобілі з механічною коробкою на слизькому покритті з пробуксовкою, потрібно максимально швидко перейти з першої на другу передачу або ж рушати відразу на другій передачі. На машинах з автоматами це, по суті, зимовий режим, який на багатьох моделях можна включити примусово.
Тільки прямо!
При рушанні на льоду, кермо треба крутити плавно і по можливості на мінімальні кути. Виїхати зі снігу, піску, бруду куди простіше з прямими колесами, ніж з вивернутими. А вже коли автомобіль хоч трохи впевненіше поїхав, можна обертати кермо, але без різких рухів і великих кутів. В снігу іноді перед тим, як рушити, корисно на місці пару раз провернути колеса вліво-вправо, створивши їм стартовий майданчик. Але стартувати треба все одно прямолінійно.
Не можна вперед? Поїдемо назад!
Коли машина вже остаточно почала буксувати, додавати більше гагу вже безглуздо. Це тільки ще глибше закопає авто, заодно і перегріє і, можливо, пошкодить зчеплення або автоматичну коробку.
Якщо ж машина не їде вперед, спробуй назад. Іноді досить від'їхати лише на сантиметрів десять, і цього вистачить, щоб минути критичну ділянку. Таку процедуру можна виконати і кілька разів. Особливо цей прийом (на водійському сленгу – розгойдування) ефективний на автомобілі з механічною коробкою. При вмілому швидкому перемиканні з задньої передачі на першу змусити машину набрати впевнений хід вдається дуже часто. Автоматичні коробки розгойдування не дозволяють. Про що, до речі, не варто забувати, опинившись на небезпечній слизькій ділянці. Але від'їхати трохи назад для розгону вже точно варто спробувати.
Багато автолюбителів роблять таку помилку: так звану пробуксовку, коли водій продовжує тримати газ, при цьому очікує зачеплення. Найчастіше цей спосіб нічому не допомагає. Коли пробуксовка почалася, колесо досить швидко розігріває лід або сніг, тому між шиною і дорогою формується прошарок води. Вона й заважає зачепленню.
Повний вперед!
Іноді простіше минути слизьку ділянку – скажімо, засніжений підйом – з розгону. Якщо йдеться про засніжений майданчик, робити це можна, лише знаючи, що під снігом немає перешкод: великих каменів, відкритих колодязів або, наприклад, іржавої гострої труби, тобто на добре знайомому місці. Тоді, набравши швидкість, на другий-третій передачі і не змінюючи тяги, з максимально прямими колесами форсуємо снігову, або грязьову перешкоду.
Ці нехитрі прийоми все ж вимагають тренування, яке краще провести заздалегідь – до того, як машина забуксувала вже безнадійно. Відчуєш себе набагато впевненіше, та й машина буде неушкодженою.
Читайте також: Краш-тест показав, який кросовер можна вважати одним з найбезпечніших
-
20:24Футболіст донецького Олімпіка пофарбував волосся у сміливий колір: фото
-
19:53У Epic Games Store безкоштовно роздають святкове видання Star Wars Battlefront 2
-
19:25Названа причина перезапуску серіалу Секс і місто
-
18:50Як не буксувати в снігу: дієві поради екстремального водіння на слизькій дорозі
-
18:22Гороскоп на 18 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:51Справжня магія: MONATIK показав приголомшливе фото з відпочинку на Мальдівах
-
17:23Другу за висотою вершину на планеті вперше підкорили взимку: фото
-
16:52В Одесі через значні морози "закипіло" море: кадри захоплюючого природного явища
-
16:20Погода на Водохреще 2021: синоптик розповіла, чи втримаються морози і снігопади
-
15:49В Індонезії зірки Instagram стали пріоритетною групою для вакцинації
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:50Названа офіційна Зелена столиця Європи 2021 року
-
14:19Жінка хотіла зняти окуляри, але стала зіркою Reddit (відео)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:56Найгарячіша гравець у покер показала відверті фото у спідньому (18+)
-
13:24ТОП-3 ефективні поради, які дозволять впоратись з будь-якою справою
-
12:56Чому корисно їсти щодня по одному яблуку
-
12:25Музичні новинки січня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
-
12:03Щедрівки на Йордана: українські пісні на Водохреще 2021 (тексти)
-
11:51Яким знакам Зодіаку сьогодні варто знайти час для відпочинку
-
11:38Привітання з Водохрещем 2021: найкращі поздоровлення з Йорданом
-
11:22У Китаї показали унікальну панду-альбіноса (відео)
-
10:55Сексуальна Демі Роуз засвітила пишний бюст (фото 18+)
-
10:22Як повернутись у робочий ритм після свят: прості поради
-
18:50Як не буксувати в снігу: дієві поради екстремального водіння на слизькій дорозі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:25Музичні новинки січня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 січня
- 16 січня
-
21:18Учені назвали вагому причину частіше займатися сексом
-
18:18alyona alyona стала лауреаткою музичної премії Music Moves Europe Talent Awards 2021
-
15:18До дня народження Кейт Мосс: як змінилася спокуслива британка, фото 18+
-
12:15Як відпочивали The Beatles до всесвітньої слави: рідкісні фото
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 січня
- 15 січня
-
22:00Пісні на вірші Івана Франка у сучасному виконанні: ТОП 30 інтерпретацій поезії Каменяра
-
19:12На Netflix з'явився перший фільм з українською озвучкою та субтитрами
-
17:23Що приготувати на вечерю взимку: найкращий рецепт
-
14:13Ці деталі зимового гардероба виглядають безглуздо
-
11:53Що робити, якщо відмовили в обслуговуванні українською: інструкцію від мовного омбудсмена
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 січня
-
07:17Погода в Україні 15 січня: посилення морозів та ожеледиця
- 14 січня
-
21:442 прості поради, які допоможуть встигати значно більше
-
18:24Представлено Samsung Galaxy S21: технічні характеристики, огляд і ціни
-
15:15Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+)
-
11:50ЛатЕ чи лАте: корисна шпаргалка з правильними наголосами кавових напоїв в українській мові
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 січня
-
07:13Як швидко прокинутися без зайвих страждань: перевірений метод
- 13 січня
-
19:45Як українці називали холодну пору року: 30 епітетів до слова "зима"
-
17:25Як змінювалася найсексуальніша фотомодель інстаграму Джіджі Хадід: фото 18+
-
15:17Страви на Старий новий рік 2021 – меню: рецепти для святкового столу