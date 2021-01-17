Як не буксувати в снігу: дієві поради екстремального водіння на слизькій дорозі

Взимку кожен водій стикається з проблемою пробуксовування коліс у снігу. Як же боротися з цією проблемою, і швидко виїжджати зі слизької перешкоди? Ділимося універсальними лайфхаками, які підійдуть для авто з будь-яким типом приводу при їзді по снігу, бруду і будь-якій іншій слизькій поверхні.

При навчанні водінню нас вчать, що на слизькій дорозі, під час дощу або на снігу водіям слід бути дуже обережними, адже їзда з мінімальним зчепленням автомобільних шин з дорогою може запросто викликати у водія паніку, страх, боязнь і безліч інших неприємних і небезпечних відчуттів. Тож сьогодні розповідаємо, як уникнути пробуксовування коліс у зимовий період.

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Менше газу

Головний принцип їзди на будь-якому слизькому покритті – грамотно дозувати тягу. Якщо ведучі колеса вже почали буксувати, спробуй плавно зменшити тягу, щоб не дати колесам прокручуватися і вже остаточно не забити снігом протектор шин і не "закопати" автомобіль.

На машині з механічною коробкою важливо відчути межу, за якою двигун затихне, – грамотно вибрати передачу. А далі, коли автомобіль вже рушив, на слизькій ділянці тяга, знову ж таки, повинна бути по можливості стабільною – без різкого збільшення і зменшення газу.

Лайфхак. Рушаючи на автомобілі з механічною коробкою на слизькому покритті з пробуксовкою, потрібно максимально швидко перейти з першої на другу передачу або ж рушати відразу на другій передачі. На машинах з автоматами це, по суті, зимовий режим, який на багатьох моделях можна включити примусово.

Тільки прямо!

При рушанні на льоду, кермо треба крутити плавно і по можливості на мінімальні кути. Виїхати зі снігу, піску, бруду куди простіше з прямими колесами, ніж з вивернутими. А вже коли автомобіль хоч трохи впевненіше поїхав, можна обертати кермо, але без різких рухів і великих кутів. В снігу іноді перед тим, як рушити, корисно на місці пару раз провернути колеса вліво-вправо, створивши їм стартовий майданчик. Але стартувати треба все одно прямолінійно.

Не можна вперед? Поїдемо назад!

Коли машина вже остаточно почала буксувати, додавати більше гагу вже безглуздо. Це тільки ще глибше закопає авто, заодно і перегріє і, можливо, пошкодить зчеплення або автоматичну коробку.

Якщо ж машина не їде вперед, спробуй назад. Іноді досить від'їхати лише на сантиметрів десять, і цього вистачить, щоб минути критичну ділянку. Таку процедуру можна виконати і кілька разів. Особливо цей прийом (на водійському сленгу – розгойдування) ефективний на автомобілі з механічною коробкою. При вмілому швидкому перемиканні з задньої передачі на першу змусити машину набрати впевнений хід вдається дуже часто. Автоматичні коробки розгойдування не дозволяють. Про що, до речі, не варто забувати, опинившись на небезпечній слизькій ділянці. Але від'їхати трохи назад для розгону вже точно варто спробувати.

Багато автолюбителів роблять таку помилку: так звану пробуксовку, коли водій продовжує тримати газ, при цьому очікує зачеплення. Найчастіше цей спосіб нічому не допомагає. Коли пробуксовка почалася, колесо досить швидко розігріває лід або сніг, тому між шиною і дорогою формується прошарок води. Вона й заважає зачепленню.

Повний вперед!

Іноді простіше минути слизьку ділянку – скажімо, засніжений підйом – з розгону. Якщо йдеться про засніжений майданчик, робити це можна, лише знаючи, що під снігом немає перешкод: великих каменів, відкритих колодязів або, наприклад, іржавої гострої труби, тобто на добре знайомому місці. Тоді, набравши швидкість, на другий-третій передачі і не змінюючи тяги, з максимально прямими колесами форсуємо снігову, або грязьову перешкоду.

Ці нехитрі прийоми все ж вимагають тренування, яке краще провести заздалегідь – до того, як машина забуксувала вже безнадійно. Відчуєш себе набагато впевненіше, та й машина буде неушкодженою.

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