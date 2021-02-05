Чи можна мити машину в мороз: усі ЗА та ПРОТИ

Чи потрібно мити автомобіль взимку? Одні водії вважають, що робити це не обов'язково і навіть шкідливо. Інші ж не готові миритися з брудом: дороги посипають сіллю, хімікатами, які потрапляють в мікротріщини, роз'їдаючи метал. Тож ось яких правил варто дотримуватися при митті авто в мороз.

Взимку усі автомобілісти стикаємося з дилемою: мити у відлигу машину безглуздо, а мити у мороз – ризиковано. Насправді стежити за чистотою кузова можна і в холоду пору року, хоча процедура більш клопітка, ніж влітку.

І ще: Як правильно зупинитися на вимогу поліцейських, щоб не отримати штраф

Як мити автомобіль взимку

Підтримувати авто чистим взимку потрібно хоча б для того, щоб змити дорожні реагенти та зробити його помітнішим на дорогах. Дуже не рекомендуємо мити машину своїми руками, адже взимку важко домогтися потрібної температури, яка точно не зашкодить кузову.

Занадто гарячу воду брати не можна, як і занадто холодну. Також самостійно дуже складно змити пісок і дрібні забруднювачі, які будуть приставати до кузова і будуть працювати як наждачний папір.

Автомийка – найкраще рішення. Варто звернутися в автоматичну мийку і відмовитися від експрес-варіанту. Обов'язково потрібно замовити обдув, щоб видалити воду із замків, ущільнювачів, інших елементів, куди вона може потрапити і замерзнути.

П'ять правил зимової мийки авто

Попроси співробітника автомийки, щоб перед очищенням автомобіль погрів його в боксі хвилин 10, інакше різкі перепади температури можуть нашкодити. Перед миттям оброби петлі, отвори у дверях, гумові ущільнювачі, а також вікна незамерзаючою рідиною. Не виїжджай на мороз, поки кузов не підсохне. Від різкого перепаду температур може не тільки зіпсуватися фарба, але і тріснути скло. Перший день після миття постарайся не ставити машину на ручник: трос може примерзнути, а колеса – заклинити. Після мийки проси продути всі отвори і пори повітрям під тиском. Особливу увагу потрібно звернути на фари і дзеркала. Якщо там залишиться волога, вони можуть тріснути.

Які наслідки можуть бути після миття авто в мороз

Примерзання гальмівних колодок. Таке може виникати в умовах, коли вода не встигає висохнути на поверхні і замерзає. Щоб запобігти проблемі, потрібно відразу після миття продувати всі елементи повітрям. Якщо раптом колодки примерзли, їх можна відігріти.

Таке може виникати в умовах, коли вода не встигає висохнути на поверхні і замерзає. Щоб запобігти проблемі, потрібно відразу після миття продувати всі елементи повітрям. Якщо раптом колодки примерзли, їх можна відігріти. Примерзанню ручок і дверей. Якщо ти зіткнувся з подібною проблемою, у вирішенні може допомогти тільки спеціальний засіб або прогрів авто за наявності автозапуску. Не варто силою намагатися відкрити двері, тому що можна пошкодити механізми або гумові ущільнювачі.

Якщо ти зіткнувся з подібною проблемою, у вирішенні може допомогти тільки спеціальний засіб або прогрів авто за наявності автозапуску. Не варто силою намагатися відкрити двері, тому що можна пошкодити механізми або гумові ущільнювачі. Збої в електриці. Лід на машині може послужити причиною помилкового спрацьовування сигналізації та інших датчиків.

Лід на машині може послужити причиною помилкового спрацьовування сигналізації та інших датчиків. Деформування зображення. Якщо в автомобілі передбачена камера заднього виду або кругова, вона ні в якому разі не повинна покриватися льодом, позаяк це може призвести до спотворення зображення.

Якщо в автомобілі передбачена камера заднього виду або кругова, вона ні в якому разі не повинна покриватися льодом, позаяк це може призвести до спотворення зображення. Шум. Відразу після миття машина може видавати дивні звуки – свист, скрип та інше. Однак, таке явище є тимчасовим.

Так, доглядати за машиною взимку буває проблематично. Але мити її варто обов'язково, не рідше, ніж влітку. Потрібно просто навчитися робити це правильно, вибрати відповідну мийку, і насолоджуватися результатом.

Читай також: Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв