Порно-Оскар 2020: визначені найгарячіші актриси фільмів для дорослих (18+)

У Лас-Вегасі відбулася 37-а церемонія вручення нагород за досягнення у сфері американської порноіндустрії AVN Awards 2020. Дізнайтесь, хто і за що отримав порно-Оскар!

Номінацій на найвідвертішу кінопремію AVN значно більше, ніж на Оскарі, але ми обрали найцікавіші з них. Для вашої ж зручності імена актрис і назви фільмів українською ми не перекладаємо, адже так їх буде легше знайти в інтернеті ;)

Ну що ж, годі прелюдій – оголошуємо тріумфаторів порноіндустрії 2019 року!

НАЙКРАЩА АКТРИСА РОКУ: ANGELA WHITE

Ця гаряча штучка втретє поспіль забирає головну номінацію AVN! За всю історію премії ніхто не вигравав цю нагороду стільки разів. Загалом Angela отримала 10 відзнак у номінаціях: Best All-Girl Group Sex Scene, Best Blowbang Scene, Best Gangbang Scene, Best Group Sex Scene, Best Leading Actress, Best Solo / Tease Performance, Female Performer Of The Year, Most Spectacular Boobs, Favorite Female Porn Star, Social Media Star.

НАЙКРАЩА АКТРИСА ЛЕСБІ-ПОРНО: CHARLOTTE STOKELY

НАЙКРАЩА ЖІНОЧА РОЛЬ у порно: ELIZA JANE (ФІЛЬМ "If It Feels Right")

Найкраща порноактриса другого плану: Maitland Ward

Найбільші груди: Karma Rx

Найспокусливіші сідниці: Abella Danger

Найкраща зарубіжна виконавиця року: Little Caprice

Найкраща сцена з подвійним проникненням: Riley Reid

Найкраща оральна сцена: Adriana Chechik

Найкраща анальна сцена: Emily Willis

Найкраща групова сцена: Alina Lopez

Найкраща дебютантка: Autumn Falls

Найкраще лесбійське порно: Gianna Dior

Найкращий "грубий" секс: Cherie DeVille, Michael Vegas

