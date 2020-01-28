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Порно-Оскар 2020: визначені найгарячіші актриси фільмів для дорослих (18+)
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У Лас-Вегасі відбулася 37-а церемонія вручення нагород за досягнення у сфері американської порноіндустрії AVN Awards 2020. Дізнайтесь, хто і за що отримав порно-Оскар!
Номінацій на найвідвертішу кінопремію AVN значно більше, ніж на Оскарі, але ми обрали найцікавіші з них. Для вашої ж зручності імена актрис і назви фільмів українською ми не перекладаємо, адже так їх буде легше знайти в інтернеті ;)
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Ну що ж, годі прелюдій – оголошуємо тріумфаторів порноіндустрії 2019 року!
НАЙКРАЩА АКТРИСА РОКУ: ANGELA WHITE
Ця гаряча штучка втретє поспіль забирає головну номінацію AVN! За всю історію премії ніхто не вигравав цю нагороду стільки разів. Загалом Angela отримала 10 відзнак у номінаціях: Best All-Girl Group Sex Scene, Best Blowbang Scene, Best Gangbang Scene, Best Group Sex Scene, Best Leading Actress, Best Solo / Tease Performance, Female Performer Of The Year, Most Spectacular Boobs, Favorite Female Porn Star, Social Media Star.
НАЙКРАЩА АКТРИСА ЛЕСБІ-ПОРНО: CHARLOTTE STOKELY
НАЙКРАЩА ЖІНОЧА РОЛЬ у порно: ELIZA JANE (ФІЛЬМ "If It Feels Right")
Найкраща порноактриса другого плану: Maitland Ward
Найбільші груди: Karma Rx
Найспокусливіші сідниці: Abella Danger
Найкраща зарубіжна виконавиця року: Little Caprice
Найкраща сцена з подвійним проникненням: Riley Reid
Найкраща оральна сцена: Adriana Chechik
Найкраща анальна сцена: Emily Willis
Найкраща групова сцена: Alina Lopez
Найкраща дебютантка: Autumn Falls
Найкраще лесбійське порно: Gianna Dior
Найкращий "грубий" секс: Cherie DeVille, Michael Vegas
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