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Найпопулярніша порноактриса 2019 року шукає собі хлопця
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Популярна порнозірка Лана Роудс зізналася, що перебуває в пошуках хлопця. Дівчина розповіла, яким бачить свого бойфренда.
23-річна актриса Лана Роудс, яка знімається у фільмах для дорослих, заявила, що хоче мати відносини тільки з тим, з ким у неї буде миттєва іскра. Також вона описала свого майбутнього обранця. За її словами, оскільки вона сама непогано заробляє, то її майбутній хлопець може мати будь-яку професію. Однак він повинен бути симпатичним і з почуттям гумору.
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Я дуже хочу зустріти людину, з якою я зможу бути собою. Зустріти того, хто любить мене як особистість, хоче обіймів, бути друзями і мати хороший секс, – зізналася порнозірка в соціальній мережі.
Лана сподівається зустріти чесну людину, яка не стане використовувати її популярність, щоб заробити гроші і прославитися.
Роудс знялася більш ніж у 200 порнофільмах. Її сім'я релігійна і дівчина приховує від домочадців, яким саме чином заробляє на життя. Крім цього, Роудс була визнана найпопулярнішою порноактрисою 2019 року. Американка очолила топ порнозірок, яких найбільш переглядаються. У жовтні минулого року вона отримала нагороду ПорноОскар.
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