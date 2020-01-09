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Найпопулярніша порноактриса 2019 року шукає собі хлопця

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Порнозірка Лана Роудс - фото 1
Порнозірка Лана Роудс / instagram

Популярна порнозірка Лана Роудс зізналася, що перебуває в пошуках хлопця. Дівчина розповіла, яким бачить свого бойфренда.

23-річна актриса Лана Роудс, яка знімається у фільмах для дорослих, заявила, що хоче мати відносини тільки з тим, з ким у неї буде миттєва іскра. Також вона описала свого майбутнього обранця. За її словами, оскільки вона сама непогано заробляє, то її майбутній хлопець може мати будь-яку професію. Однак він повинен бути симпатичним і з почуттям гумору.

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Я дуже хочу зустріти людину, з якою я зможу бути собою. Зустріти того, хто любить мене як особистість, хоче обіймів, бути друзями і мати хороший секс, – зізналася порнозірка в соціальній мережі.

Лана сподівається зустріти чесну людину, яка не стане використовувати її популярність, щоб заробити гроші і прославитися.

Роудс знялася більш ніж у 200 порнофільмах. Її сім'я релігійна і дівчина приховує від домочадців, яким саме чином заробляє на життя. Крім цього, Роудс була визнана найпопулярнішою порноактрисою 2019 року. Американка очолила топ порнозірок, яких найбільш переглядаються. У жовтні минулого року вона отримала нагороду ПорноОскар.

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Джерело: thehooksite
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