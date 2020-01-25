Чим відрізняється секс у порно та реальному житті: відео, яке все розставить на свої місця

Усі ми знаємо, що в кінематографі життя суттєво прикрашається за допомогою ідеальних декорацій, а також майстерності акторів. Стрічки для дорослих теж мають мало спільного з реальним життям. Що ж не так у порно – читайте далі.

Дивіться разом із нами кумедне відео, яке на їжі показує, наскільки відрізняється секс у реальному житті від того, що нам показують у порно. Отже, нумо знайомитися з відмінностями ;)

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Довжина пеніса у порноакторів – 15-23 сантиметри. Натомість у звичайного чоловіка – 13-18 сантиметрів. Різниця очевидна, правда ж, Інтимні зачіски у порно можна побачити у більшості акторів. Натомість, реальне життя не таке: без інтимної стрижки ходять 65% жінок, а також 85% чоловіків.

Ви теж зауважили, що геніталії у порноактрис виглядають однотипно? Насправді ж, у жінок вульви бувають різних форм, кольорів, а також розмірів. І це НОРМАЛЬНО!

Що ж стосується збудження, то в середньому на розігрів потрібно 10-12 хвилин. У порно всі готові буквально з порога, що має мало спільного з реальним життям. Еякуляція в порноакторів може не наступати протягом кількох годин. І тут мова не про майстерність, а про спеціальні препарати, які вони вживають перед зйомкою. Реальність значно жорстокіша: 75% чоловіків еякулюють у перші три хвилини заняття сексом.

Порноактриси завжди кінчають під час вагінального проникнення? Реальність свідчить про те, що АЖ 71% жінок не можуть похизуватися цим. На відміну від актрис порнофільмів, усього 11,5% жінок бодай раз займалися сексом з іншою жінкою. Лише 40% панянок спробували анальний секс. 22% згідні, аби чоловіки еякулювали на їхнє обличчя. І лише 30% готові ковтати сім'я. Сексом утрьох займалися лише 20% жінок.

Отака оця, малята ;)

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