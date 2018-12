Помічниця Санти: вінтажне фото Клаудії Шиффер вразило мережу

Німецька супермодель Клаудія Шиффер сколихнула фанатів звабливим святковим фото.

48-річна відома модель Клаудія Шиффер потішила шанувальників спокусливим різдвяним знімком для журналу Vogue. Різдвяне фото у стилі помічниці Санта-Клауса з'явилось на профілі знаменитості в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад мільйон осіб.

Клаудія також розповіла виданню про найкращі спогади дитинства, шкідливі смаколики на свята та назвала пісні з власного святкового плейлиста.

Найкращий дитячий спогад: "Напередодні Різдва ми очікували за замкненими дверима ах поки не лунали дзвіночки, які вказували, що Christkind (Різдвяний персонаж у Німеччині, який заміняє Санту, – ред.) залишив кімнату, тому ми могли зайти та відкрити подарунки".

Три пісні з різдвяного плейлиста: Wizzard – Christmas Every Day, Elton John – Step Into Christmas та Band Aid 30 – Do They Know It's Christmas.

Що некорисного може собі дозволити на Різдво: "Чимало шоколаду, марципанів, червоного вина, сиру та гусячої пасти на тості".

