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Емілі Ратажковскі топлес розбурхала мережу (18+)

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Емілі Ратажковскі топлес - фото 1
Емілі Ратажковскі топлес / instagram.com/emrata

Відома модель Емілі Ратажковскі вкотре опинилась у центрі уваги через любов до демонстрації свого тіла.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі не тільки працює над своєю кар'єрою, а й активно наповнює профіль в соцмережі Instagram, де ділиться майже всім, що трапляється у її житті. Тому не дивно, що за красунею стежать понад 21 млн користувачів.

До того ж, Ратажковскі зовсім не соромиться своїх форми, які демонструє за будь-якої вдалої нагоди. Це підтверджує й останній знімок дівчини, який вже встиг викликати неоднозначну реакцію у мережі. Річ у тому, що після серії родинних світлин Емілі вирішила нагадати, що може фотографувати не лише у купальниках з власної лінійки, а й без них. Фото топлес за лічені години зібрало більш як 1,4 млн вподобань. Щоправда, не всім припала до душі така відвертість, тому модель отримала не лише шквал компліментів, а й критики через надто інтимний контент.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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