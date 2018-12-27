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Фото Кім Кардашян з сім'єю викликали обговорення в мережі

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Родинні фото Кім Кардашян знову обговорюють - фото 1
Родинні фото Кім Кардашян знову обговорюють / instagram.com/kimkardashian

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги через родинні фото.

Популярна акторка та модель Кім Кардашян встигає не лише займатись чималою кількістю власних проектів, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за курйозною жінкою стежать понад 123 млн користувачів, адже вона публікує майже все, що з нею трапляється.

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Нещодавно Кім поділилась серією, на перший погляд, милих родинних фото. На них зірка в ефектній сукні позує зі своїми трьома дітьми та чоловіком Каньє Вестом. Однак крім шквалу компліментів модель отримала й критику. Щоправда, не через свій відвертий образ, а тому, що її старша донечка Норт позувала з червоною помадою. Відзначимо, що дівчинці всього 5 років, а вона вже встигла знятись у кількох фотосесіях для яких

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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