Пол Маккартні випустив яскравий кліп з Еммою Стоун

Пол Маккартні потішив фанатів незвичайним кліпом на пісню "Who Cares", де знялась зірка "Ла-ла Ленду" Емма Стоун. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Знаменитий британський співак Пол Маккартні не збирається пасти задніх та активно займається кар'єрою. Нещодавно він презентував платівку "Egypt Station", яка зуміла підкорити чарти Billboard. А тепер кліп на пісню "Who Cares" з цього ж альбому поступово набуває популярності в мережі. До того ж, Пол є не єдиною зіркою, яку можна побачити у кадрі, адже компанію йому склала харизматична Емма Стоун. Доволі промовиста пісня про ідіотів та самоповагу перетворилась у барвистий кліп, де головні герої тікають від мімів.

Paul McCartney – Who Cares, дивитись кліп онлайн:

Paul McCartney – Who Cares, текст пісні:

A-one, a-two

Did you ever get hurt by the words people say

And the things that they do when they're picking on you?

Did you ever get sad by the end of the day

When they're making you feel like a rusty old wheel

That's been left in the rain

Who cares what the idiots say

Who cares what the idiots do

Who cares about the pain in your heart?

Who cares about you?

I do

'Cause you're worth much more

A fact you can be sure

No need to hide

The love you've got inside

Did you ever get lost in the heart of a crowd

Have the people around, people are pushing you down

Is it driving you mad and you're screaming out loud

And you're wonderin' who's going to recognize you

You're a ghost in the dark

Who cares what the idiots say

Who cares what the idiots do

Who cares about the pain in your heart?

Who cares about you?

Who cares what the idiots say

Who cares what the idiots do

Who cares about the pain in your heart?

Who cares about you?

I do

You've been left in the rain

