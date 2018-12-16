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Зимовий плейлист популярної музики для затишного вечора
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Популярні зимові пісні від сучасних виконавців підіймуть настрій навіть тоді, коли за вікном зовсім немає снігу! Насолоджуйтесь плейлистом святкової музики від Радіо МАКСИМУМ та заряджайтесь енергією.
Шукаєте плейлист для затишного зимового вечора? Зібрали популярні та нові пісні відомих виконавців про святкову пору, які не залишать байдужими. Вмикайте сучасну музику та отримуйте гарний настрій.
Зимовий плейлист популярної музики, слухати святкові пісні онлайн:
Список треків:
- Ariana Grande - Santa Tell Me
- Jessie J - Man With The Bag
- Dance of the Sugar Plum Fairy - Lindsey Stirling
- Joy to the World - Pentatonix
- Tony Bennett, Lady Gaga - Winter Wonderland
- Miley Cyrus, Mark Ronson - (Happy Xmas) War is Over (Audio) ft. Sean Ono Lennon
- QUEEN - Thank God It's Christmas
- Beyonce - Ave Maria
- This Christmas - Lady Antebellum
- Kylie Minogue - Santa Baby
- Carly Rae Jepsen - Last Christmas
- Coldplay - Christmas Lights
- John Legend - By Christmas Eve
- Kelly Clarkson - Underneath the Tree
- Ariana Grande - Winter Things
- "Let It Go" Disney Frozen - Demi Lovato version
- Sia - Everyday Is Christmas
- Sia - Santa's Coming For Us
- Ed Sheeran - Perfect Duet (with Beyoncé)
- John Legend - Please Come Home For Christmas
- Gwen Stefani - You Make It Feel Like Christmas ft. Blake Shelton
- OneRepublic - Christmas Without You
- My Gift Is You - Gwen Stefani
- I Saw Mommy Kissing Santa Claus | Jessica Simpson
- Sam Smith - Have Yourself A Merry Little Christmas
Читайте також: Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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