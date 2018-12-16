Зимовий плейлист популярної музики для затишного вечора

Популярні зимові пісні від сучасних виконавців підіймуть настрій навіть тоді, коли за вікном зовсім немає снігу! Насолоджуйтесь плейлистом святкової музики від Радіо МАКСИМУМ та заряджайтесь енергією.

Шукаєте плейлист для затишного зимового вечора? Зібрали популярні та нові пісні відомих виконавців про святкову пору, які не залишать байдужими. Вмикайте сучасну музику та отримуйте гарний настрій.

Зимовий плейлист популярної музики, слухати святкові пісні онлайн:

Список треків:

Ariana Grande - Santa Tell Me

Jessie J - Man With The Bag

Dance of the Sugar Plum Fairy - Lindsey Stirling

Joy to the World - Pentatonix

Tony Bennett, Lady Gaga - Winter Wonderland

Miley Cyrus, Mark Ronson - (Happy Xmas) War is Over (Audio) ft. Sean Ono Lennon

QUEEN - Thank God It's Christmas

Beyonce - Ave Maria

This Christmas - Lady Antebellum

Kylie Minogue - Santa Baby

Carly Rae Jepsen - Last Christmas

Coldplay - Christmas Lights

John Legend - By Christmas Eve

Kelly Clarkson - Underneath the Tree

Ariana Grande - Winter Things

"Let It Go" Disney Frozen - Demi Lovato version

Sia - Everyday Is Christmas

Sia - Santa's Coming For Us

Ed Sheeran - Perfect Duet (with Beyoncé)

John Legend - Please Come Home For Christmas

Gwen Stefani - You Make It Feel Like Christmas ft. Blake Shelton

OneRepublic - Christmas Without You

My Gift Is You - Gwen Stefani

I Saw Mommy Kissing Santa Claus | Jessica Simpson

Sam Smith - Have Yourself A Merry Little Christmas

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