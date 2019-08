Плей офф The International 2019: розклад, коли і де дивитись ігри NAVI

У Китаї триває The International 2019

Плей-офф The International 2019 по Dota 2 стартує вже 20 серпня на Mercedez-Benz Arena в Шанхаї. Фанатів кіберспорту чекає церемонія відкриття і шість матчів, один з яких – за участю української команди Natus Vincere.

Точний час церемонії відкриття The International 2019 ще не відомий, але приблизно вона почнеться у вівторок, 20 серпня, о 4 ранку за київським часом.

Спершу відбудуться матчі верхньої сітки плей-офф у форматі Bo3:

Virtus.pro – PSG.LGD (6:00)

(6:00) Vici – TNC (8:30)

Опісля стартують матчі нижньої сітки, які пройдуть у форматі Bo1:

Alliance – RNG (11:30)

Fnatic – Team Liquid (12:30)

Infamous – Keen (13:30)

NAVI – Mineski (14:30)

Усі матчі будуть транслюватись на платформі Twitch.

Українська команда Natus Vincere позмагається з представником Південно-Східної Азії. Матч для NAVI буде неймовірно важким, адже на кону продовження виступу на турнірі, а формат best of 1 не дає права на помилку. Відзначимо, що призовий фонд The International 2019 становить понад 33 мільйони доларів, а переможець отримає 15 мільйонів. Бажаємо успіху "чорно-жовтим"!

Розклад плей-офф ТІ 2019

