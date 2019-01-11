Пишуть колишнім і ображаються через відсутність емодзі: 2018 рік у Viber очима українців

Компанія Viber підбила підсумки минулого 2018 року в Україні та поділилася результатами дослідження активності користувачів. Проведене дослідження виявило відмінності у використанні месенджера чоловіками та жінками, а також відмінності між користувачами різних поколінь.

Найактивнішими містами України виявилися Київ, Дніпро і Одеса. Також вдалося з'ясувати, що жителі України віддають перевагу телефонним дзвінкам, а не повідомленням: 54% користувачів краще подзвонять, а 46% – напишуть. При цьому чоловіки вибирають дзвінки частіше (57% опитаних), ніж жінки.

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В середньому, 28% українців здійснюють дзвінки понад 10 разів на день. А ще половина українців понад 10 разів на день пише повідомлення в месенджерах. Водночас, частота дзвінків залежить від віку користувача: молодь зазвичай відправляє повідомлення, а не дзвонить. Велика частина користувачів у віці до 18 років здійснює три або менше дзвінків на день, а третина користувачів старших за 25 років дзвонять понад 10 разів на день. Найбільш активно пишуть ті користувачі, яким від 18 до 25 років – близько двох третин опитаних відправляють понад 10 повідомлень на день.

Дослідження Viber також зруйнувало гендерний стереотип – виявилося, що емодзі та стікери мають більше значення для чоловіків, ніж для жінок. Їх відсутність визнали приводом для образи майже 10% опитаних чоловіків і тільки 5% жінок (хоча не можна виключати, що вони просто приховали своє справжнє ставлення до проблеми). Кумедні вираження емоцій важливі і для молоді: листування без стікерів і емодзі засмутить кожного десятого користувача у віці від 18 до 25 років.

Коли мова йде про привітання, одних повідомлень може не вистачити і близьким все ж слід зателефонувати – так вважає третина всіх опитаних. Тим часом, кількість опитаних майже в рівній мірі розділилося на тих, хто любить вітати близьких повідомленнями, і на тих, хто віддає перевагу дзвінкам.

Дослідження виявило, що в стані алкогольного сп'яніння екс-коханим відправляють повідомлення 34% українців. Велику схильність до листування з колишніми мають чоловіки. Як уникнути такого конфузу? Близько 40% українців хотіли б мати функцію вимкнення Viber при алкогольному сп'янінні, водночас близько третини опитаних іронічно відзначають, що така функція вже існує – це їх мозок. Якщо ж "блокування" не спрацювало і повідомлення вже доставлено, його можна видалити в будь-який час після відправки. Функцією видалення повідомлень користувався кожен третій українець, а регулярно видаляє повідомлення "для всіх" майже кожен п'ятий користувач. При цьому жінки частіше "чистять" листування. Також дослідження показало, що така функція популярніша серед українців від 25 до 40 років, ніж серед молоді від 18-25 років.

Нагадаємо, що за даними компанії кількість зареєстрованих користувачів Viber у всьому світі складає понад 1 млрд осіб. При цьому в Україні цим месенджером користуються 97% всіх власників смартфонів.

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