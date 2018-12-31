Xiaomi Mi Band 4 та Samsung Galaxy S10: найочікуваніші гаджети 2019 року

2019 рік не за горами, а це означає, що на нас очікує низка презентацій нових гаджетів. Чи вдасться компанії Samsung вразити своїх фанів, Xiaomi – показати ідеальний Mi Band 4, а iPhone XI стати абсолютного ринку – читайте далі!

Інсайдери всього світу працюють над тим, щоб постачати нас, задротів гаджетів, цікавою інформацією про пристрої, які от-от покажуть офіційно. Причому, деякі з них ми побачимо за лічені тижні!

Xiaomi Mi Band 4 – революція чи апгрейд?

Ринок наручних гаджетів зараз настільки різноманітний, що аж очі розбігаються при виборі найкращого пристрою. Втім, уже кілька років поспіль у ТОПі впевнено закріпилися саме Mi Band від китайської компанії Xiaomi. У 2019 році виробник має показати Mi Band 4, який, за запевненнями інсайдерів, має порвати ринок наручних гаджетів.

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Цьому трекеру приписують безліч цікавих особливостей. До прикладу, наявність GPS-модуля дозволить вам займатися спортом без потреби брати з собою смартфон. Після під'єднання браслет синхронізує всю інформацію про дистанцію, швидкість та навантаження, щоб ви могли контролювати процес повністю.

Xiaomi Mi Band 4 може отримати кольоровий AMOLED-екран

Також наявна інформація свідчить про те, що Xiaomi Mi Band 4 отримає кольоровий сенсорний AMOLED-дисплей, який нарешті (!) буде захищений склом, а не пластиком. Цей пункт був би не настільки важливим, якби не проблема, з якою стикаються власники Mi Band 3 – випуклий екран упевнено збирає подряпини.

Заряджати браслет стане ще легше, адже він може отримати магнітну зарядку. Це дозволить вам забути про постійне витягання капсули з ремінця. Утім, про постійне ми тут дещо перегнули, адже робити це потрібно кожні 2-3 тижні активного використання.

Останній ДУЖЕ важливий пункт. Міжнародна версія Xiaomi Mi Band 4 може отримати NFC, який буде повноцінно працювати з Google Pay. Якщо це станеться – гаджет стане справжнім убивцею наручних пристроїв, адже конкуренти не запропонують за такі гроші нічого подібного!

Продавати звичайну версію браслета почнуть у червні 2019 року, а от NFC-браслет стане доступним у вересні. Є ймовірність, що на українському ринку базова версія обійдеться у 1700 гривень, а топова – у 2500.

Samsung Galaxy S10 – флагман у дірках?

Якщо ви пам'ятаєте топовий смартфон Samsung Galaxy S5, то його критикували за специфічний дизайн задньої панелі, яка нагадувала лейкопластир (особливо у бежевому кольорі). У новому році компанія може стати жертвою нового шквалу критики, адже виробник не планує слідувати жодному з трендів: ніяких монобрів і слайдерів.

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Нещодавно Samsung показав смартфон A8s, який, за словами інсайдерів, є своєрідним полем випробувань нового дизайну. Пристрій отримав безрамковий дизайн і "дірку" під селфі-камеру в екрані. Рішення цікаве, але виникає кілька питань, які стосуються топової "галактики". Скільки ж таких вирізів має бути, щоб вбудувати ще й сканер райдужної оболонки ока або інші варіанти ідентифікації?

Samsung Galaxy S10 буде всіяний дірочками спереду

Якщо говорити про технічні характеристики, то компанія велосипед не буде винаходити. Єдине, чим здивує компанія, то це виходом одразу трьох смартфонів з індексом S10. На ринку з'являться S10 Lite, звичайний S10 та S10 Plus.

Швидше за все, S10 та S10 Plus будуть працювати на базі топового процесора Snapdragon 855. Зможуть похизуватися 6 ГБ оперативної та 64/256/512 ГБ вбудованої пам'яті, яку, традиційно, можна буде розширити за допомогою карт пам'яті. Є й чутки, що буде топова версія з 1 ТБ пам'яті, але поки жоден з виробників не зазіхав на такий об'єм пам'яті, тому до неї варто ставитися дещо скептично. За наявними даними, S10 Lite отримає 5,8-дюймовий екран, а старші брати 6,1 та 6,4-дюймовий відповідно. Крім того, Plus-версія може отримати одразу дві селфі-камери.

Покажуть пристрої на окремому заході 20 лютого. Тоді ми й побачимо, що з чуток підтвердиться.

Huawei P30 Pro – черговий найкращий камерофон

Китайська компанія Huawei не планує зупинятися на досягнутому. І хоч у 2018 році виробник показав потужні камерофони Huawei P20 Pro та Mate 20 Pro, у новому році компанія планує продовжувати вражати своїх прихильників, а також хейтерів.

За наявною інформацією, смартфон отримає краплеподібний виріз під селфі-камеру, що вже можна побачити на не одному пристрої компанії. Щоправда, у P20 Pro в моноброві ховався цілий арсенал сенсорів для 3D-розпізнавання облич. Відсутність цієї "гривки" може свідчити лише про те, що компанія вирішила відмовитися від них.

Huawei P30 Pro може виглядати саме так

Інсайдери переконують, що Huawei P30 Pro отримає чотири модулі основної камери. Щоправда, лише три будуть використовуватися безпосередньо для фотозйомки. Останній – датчик ToF (Time-of-Flight), який буде використовуватися для побудови 3D-моделі для віртуальної та доповненої реальності.

Також є інформація, що P30 Pro від звичайної версії відрізнятиметься 10-кратним оптичним зумом. Зазначимо, що у P30 передбачається використання 5-кратного зуму.

Працюватиме смартфон, традиційно, на рідному процесорі Kirin. А його презентація запланована під час MWC 2019.

iPhone XI – нова ера "яблучних" смартфонів?

У 2018 році компанії Apple не вдалося вразити своїх прихильників. "Яблучники" випустили покращений iPhone X, який отримав приставку S, а також його збільшену версію – XS Max. Крім того, світ побачив iPhone XR, бюджетний смартфон компанії. Утім, продажі новинок не вражають, що й стало причиною того, що Apple була вимушена скоротити обсяги виробництва.

Рендер нового iPhone XI

Надії можна покладати лише на iPhone XI, який покажуть восени 2019 року. Згідно з наявною інформацією, пристрій отримає потрійний модуль основної камери, що дозволить йому тягатися з конкурентами, які вже встановлюють у свої середнячки по чотири!

Компанія не планує відмовлятися від Face ID, яким тепер оснащений і новий iPad Pro, але цілком може зменшити розмір моноброви. Куди ж дінуться сенсори, і чи не об'єднають їх з камерами для селфі – невідомо. Також ширяться чутки, що Apple може нарешті показати пристрій зі сканером відбитків пальців у екрані. Але, якщо говорити про практичну сторону цього рішення, то воно абсолютно безглузде. Тому цю чутку можна відразу ж відкинути.

Face ID дозволяє не лише розблокувати смартфон, а й швидко та без ускладнень розраховуватися за допомогою Apple Pay. Тепер уявіть, що потрібно буде прикладати палець до екрана, щоб здійснити платіж у інтернеті. Apple на таке не підуть!

Стосовно діагоналі екрану, то вона однозначно зросте завдяки зменшенню моноброви. А от чи збільшиться за розмірами корпус пристрою – питання залишається відкритим. Однозначно компанії потрібно буде працювати над новим дизайном, адже потрійний модуль основної камери вже не помістиш у "коробок" з-під iPhone XS або XS Max.

OnePlus 7 – "убивці" здають позицію?

Останні кілька років компанія OnePlus міцно тримає позицію добротних флагманів, але до ідеальних їм однозначно далеко. До прикладу, OnePlus 5 сварили через те, що виробник установив другий модуль камери, який абсолютно не виконує поставлені перед ним задачі. Та й узагалі, камери – чи не найслабше місце цих смартфонів.

Саме таким може бути новий OnePlus 7

Якщо ви уважно читали наш матеріал про тренди 2018 року, то мали б зауважити, що потужним "залізом" вже нікого не здивуєш. Зараз користувачі прагнуть мати в одному пристрої і круту геймерську установку, і "дзеркалку", і робочий інструмент. Якщо з першим і останнім OnePlus справляється відмінно, то другий пункт відверто тягне компанію на дно.

Чи зможе OnePlus реабілітуватися зі своєю щасливою "сіміркою" – невідомо. Наразі у мережі можна знайти лише технічні характеристики смартфона, який покажуть у новому році. Отже, перед нами буде 6,4-дюймовий смартфон з Full HD+ екраном. Чудове рішення, враховуючи, що за автономність буде відповідати пристойний акумулятор на 4150 мАг. Тепер на зарядку смартфон буде проситися рідше, ніж зазвичай. Цьому ж буде сприяти 7-нм процесор Snapdragon 855, який забезпечить високу продуктивність та плавність роботи. Для одночасного запуску програм будуть доступними 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті. А от власні файли можна буде зберігати на 64 або 128 ГБ простору, який можна (або ні) буде розширювати за допомогою карт пам'яті. Інсайди свідчать про те, що основний модуль буде потрійним: 24 Мп + 12 Мп + 8 Мп. Інших деталей поки не називають. Також є інформація про те, що на ринок вийде спеціальна версія з 5G, але для українців ця інформація на кілька років буде неактуальною.

Ймовірно, смартфон покажуть у травні 2019 року.

Xiaomi Mi9 – смартфон, який ви хотітимете!

Китайська компанія Xiaomi не перестає доводити, що вона готова завойовувати світовий ринок смартфонів і не лише. У наступному році виробник планує показати свій Mi9, який точно не залишить нікого байдужим.

Xiaomi вже показувала смартфон зі сканером відбитків пальців у екрані, слайдер, у якому ховається селфі-камера та сенсори. Що ж вона покаже в новому році? Інсайдери запевняють, що виробник готує до випуску смартфон, у якому сканер відбитків пальців буде працювати на половині екрану, а не на певній ділянці. Рішення зручніше, аніж ті, що використовувалися у Mi8 Pro. Крім того, є інформація, що пристрій отримає 6,3-дюймовий AMOLED-дисплей. Ми не будемо запевняти, що він вийде абсолютно безрамковим, адже уже звикли, що рендерні фото суттєво відрізняються від оригіналу.

Деякі інсайдери стверджують, що у Xiaomi Mi9 буде три камери

Кількість основних камер, швидше за все, не зміниться. Точно є інформація, що у смартфоні буде два модулі, але вже на 41 та 20 мегапікселів. Привіт, Huawei P20 Pro. За селфі буде відповідати подвійний модуль на 25 та 8 Мп.

Якщо говорити за продуктивність, то ні для кого не буде загадкою, що у 2019 році кожен флагманський смартфон буде оснащуватися топовим Qualcomm Snapdragon 855. Оперативної пам'яті, у залежності від версії, буде 6 або 8 ГБ, а от внутрішньої пам'яті – 128 ГБ. Ходять чутки, що компанія нарешті встановить пристойний акумулятор у своє топове рішення. За автономність може відповідати незйомна батарея на 3990 мАг. Коли ж покажуть смартфон поки невідомо, але швидше за все, це буде березень 2019 року. Базова версія на 6/128 ГБ обійдеться у 435 доларів (ціна на китайському ринку). Це дозволить Xiaomi Mi9 стати найдешевшим флагманом!

Nokia 9 PureView – 100500 камер, Карл!

На цей пристрій очікували ще у 2018 році, але HMD Global вирішила притримати коней. Ну що ж, маємо надію, що у новому році Nokia 9 таки вийде на світ, а поки можемо лише пофантазувати на тему, чим же здивує нас фінська компанія.

Джерела стверджують, що довгоочікуваний смартфон Nokia 9 PureView покажуть наприкінці січня. Також стало відомо, що пристрій вразить не лише кількістю основних камер, а й низкою інших нововведень.

Якісний рендер Nokia 9 PureView

Смартфону приписують 5,9-дюймовий екран з роздільною здатністю 2960 х 1440 пікселів. Як би це дивно не звучало, але працюватиме він на базі торішнього Snapdragon 845. Маємо надію, що до презентації HMD Global передумають, і встановлять солідний Snapdragon 855. Оперативки буде 8 ГБ, а от вбудованої пам'яті – 128 ГБ. Також є ймовірність, що смартфон отримає потужну батарею на 4150 мАг. Ну і, звичайно ж, п'ять модулів основної камери, які будуть виднітися на задній панелі.

Якщо судити по рендерах, то пристрій не отримав сканера відбитків пальців на задній панелі, що може свідчити про його наявність в екрані або ж про систему 3D-розпізнавання облич.

Нам залишається лише очікувати на презентації усіх цих пристроїв. До слова, який із гаджетів у 2019 році очікуєте саме ви?

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