Підіймаємо настрій за допомогою музики: плейлист від співачки MOROZOVA

Вважається, що улюблені пісні здатні підвищити вироблення ендорфінів, так званих "гормонів гарного настрою" і дофаміну, який сприяє отриманню задоволення. Тож якщо відчуваєте занепад сил – вмикайте хорошу музику.

Співачка та танцівниця MOROZOVA вирішила поділитися своїми улюбленими треками та запевнила, що вони стовідсотково здатні підняти настрій кожному українцю. Слухайте їх на Радіо MAXIMUM!

Dancing Queen – ABBA

Пісня, яка вже своєю назвою натякає на те, що варто танцювати та бути Королевою. Жодних сумнівів немає, що коли ви увімкнете цей трек, від сумного настрою не лишиться і сліду, тільки одні танці.

Shawn Mendes & Camila Cabello – Senorita

Ще один, але більш сучасний трек, який просто заманює на танцювальний майданчик і змушує танцювати.

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee

Пісня, яка з 2017 року б'є всі рекорди за популярністю. Її запальні латиноамериканські ритми, здається, звели всіх з розуму. У соцмережах щодня публікуються сотні роликів-каверів на пісню та й просто танцювальних відео під "Despacito", яку переглянуло в YouTube уже 7,7 мільярда разів.

Survivor – Eye Of The Tiger

Одна з найкращих пісень для ранкових і вечірніх пробіжок, яка не тільки підіймає настрій, а й додає сил для спорту.

Sia – Cheap Thrills

Пісня австралійської співачки та автора Сії Ферлер, як девіз кожної п’ятниці – робота закінчилася і можна піти "у відрив".

Dua Lipa – Cool

Ця романтична балада, написана в співавторстві зі скандинавським автором пісень Tove Lo, викликає гострі відчуття й переносить у той час, коли все здавалося набагато простішим.

Frank Ocean – Dear April

Цей трек ідеальний для усамітненого прослуховування, коли вам потрібен час, щоб подумати й підбити підсумки.

Queen – Do not Stop Me Now

Цікаво те, що у Великої Британії провели дослідження на тему найбільш життєствердних мелодій, які здатні оперативно підняти людям настрій під час пандемії коронавірусу. Найбільша кількість опитаних проголосували за трек "Do not Stop Me Now", який побачив світ ще у 1979 році.

Whitney Houston – I Wanna Dance With Somebody

Ритмічна та весела музика збільшує продуктивність. Найкраще для стимуляції роботи підходять треки зі швидкістю 121 біт на хвилину (біт у широкому сенсі – метроритмічна пульсація в музиці). Для подібних треків навіть існує окрема назва – "power song" (у перекладі з англійської – потужна пісня або пісня сили). Одна з них "I Wanna Dance with Somebody".

MOROZOVA – Не вистачає тебе

Трек зачіпає тему взаємин чоловіка і жінки. Він закликає слухачів віддатися всім своїм почуттям і бути щасливими тут і зараз.

Додайте ці композиції до свого плейлиста. Гарантуємо, на вас очікує заряд енергії та позитивних емоцій!

