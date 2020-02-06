Перші власники Motorola RAZR (2019) скаржаться на смартфон: що не так

Хоч роздрібні продажі смартфона Motorola RAZR (2019) ще не стартували, деякі користувачі вже змогли отримати свої розкладачки й оцінити роботу пристрою, провівши з ним кілька днів. Як з'ясувалося, не все так гладко з новинкою бренду.

Зокрема, користувачі скаржаться на проблеми, пов'язані з роботою механізму згинання Motorola RAZR (2019).

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Користувач Nirave опублікував у Twitter кілька відеороликів, на яких продемонстрував, що відбувається з механізмом складання RAZR (2019) вже після декількох днів експлуатації. Постійне відкриття і закривання смартфона призводить до того, що шарнір починає видавати характерний скрип, що супроводжується гучними клацаннями.

A bunch of people are receiving their #MotorolaRAZR tomorrow. I've been using it for five days - here's how the display is holding up in terms of creaking.



What do you think? Is this acceptable from a $1500 phone.after five days?



Tweet quoted is the display after one day. https://t.co/D9Tv7DHyF3 pic.twitter.com/6oQFhaRchE — Nirave 尼拉夫 (@nirave) February 6, 2020

Автор відео зазначає, що така конструкційна особливість навряд чи спочатку задумана виробником, а з огляду на ціну гаджета, виразний хрускіт сприймається вкрай негативно. Після п'яти днів роботи, за словами власника гаджета, звук став ще більш дратівливим. Підтвердив наявність характерного скрипу шарніра і авторитетний інсайдер Макс Вайнбах, редактор порталу XDA-Developers.

Представники Motorola ситуацію поки не прокоментували. Нагадаємо, що Motorola RAZR (2019) оснащений гнучким 6,2-дюймовим дисплеєм і побудований на базі мобільної платформи Snapdragon 710. Роздрібна вартість гнучкої розкладачки становить $ 1499.

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