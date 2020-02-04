Чи є життя після iPhone: смартфони для тих, хто хоче перейти на Android

Останні кілька років існує тенденція, згідно з якою користувачі смартфонів Android усе частіше мігрують на iOS, віддаючи перевагу iPhone. Ми ж спробуємо розібратися, чи існує життя після iPhone, а також визначимо найкращі альтернативи "яблучних" смартфонів.

Міграція з Android на iOS – значно поширеніше явище, ніж перехід з "яблучної" екосистеми на пристрої, які працюють на базі "зеленого робота". І на це є низка причин, з якими ми й спробуємо розібратися.

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Чому з Android переходять на iOS?

Стабільність роботи. Перший і, мабуть, головний момент – стабільність роботи iOS. Звичайно ж, мова не йде щойно реалізовані версії операційної системи, адже всім нам відомо, що Apple протягом двох місяців виправляє все те, що розробники не встигнули зауважити. Але з Android ситуація ще складніша. Через надмірну кількість смартфонів різних виробників, не всі пристрої отримують належне оновлення, а користувачі змушені тижнями, а то й місяцями миритися з багами, які "прилітають" з новим ПЗ.

Відтак, якщо ви хочете смартфон, який з коробки ідеально працюватиме і не змушуватиме вас цілими днями сидіти на всіляких форумах, аби усунути ту чи іншу проблему, – залишайтесь на iPhone. Хай там як, але зі стабільністю роботи у "яблучних" смартфонах усе гаразд уже давно!

iPhone "лагають", але значно менше

Унікальний софт. Цей пункт не такий уже й поширений, але він має певну логіку. Іноді буває так, що певні програми, а частіше – ігри, виходять лише для iPhone. Особливо актуальний цей пункт саме у прив'язці до ігор, адже розробники випускають безліч ексклюзивів, якими можуть насолоджуватися лише власники пристроїв, які працюють на базі iOS.

Також не варто забувати про засміченість Google Play. Не даремно ж у корпорації час до часу видаляють шкідливий софт зі свого фірмового магазину. З iPhone таке практично неможливе, адже кожна програма проходить ретельну перевірку перед тим, як потрапити до App Store.

Ціна смартфонів. Ще одне вкрай болісне питання. Ніхто не буде сперечатися з тим фактом, що продукція Apple вважається флагманською. Тут і ціни відповідні напрошуються. Але, даруйте, виробники-конкуренти випускають свої топові смартфони, які часом є дорожчими за iPhone. Тут і напрошується логічне питання: нахіба платити за нестабільний Android, якщо за таку ж суму можна купити iPhone? Вирішувати, звичайно ж, вам.

Підтримка. Кожен власник iPhone знає, що на його смартфон актуальне програмне забезпечення "прилітатиме" протягом кількох років. Зі смартфонами на Android цього не скажеш, адже деякі виробники нехтують обіцянками, які вони дають своїм же покупцям. Останні, нагадаємо, голосують за ту чи іншу компанію своїми грішми. Відтак, кожен хоче бути упевненим у тому, що за рік його гаджет не перестануть оновлювати. Та й узагалі, не заб'ють на нього велику та тверду гайку.

На iOS оновлення "прилітають" регулярно

Екосистема. Питання, на якому ми довго зациклюватися не будемо. Просто, якщо у вас є не лише смартфон від Apple, а й інші пристрої цієї компанії, – брати собі Android не вельми логічно. Хай там як, а екосистема цього виробника тішить, дозволяючи, до прикладу, за лічені секунди обмінятися даними між пристроями, або продовжити написання тексту на ноутбуці після того, як ви взялися за нього на смартфоні.

Налагоджена екосистема – одна з родзинок техніки Apple

Якщо ж ви, дорогий власник iPhone, – справжній камікадзе, і готові спробувати щось нове, то смартфон на Android – саме те, що треба. Головне – вибрати собі гаджет, який не змусить вас цілими днями "зависати" на форумах, аби позбутися дратівливої реклами (привіт, Xiaomi), а також дратуватися через не найкращу камеру у флагмані (Sony, здоров).

Що можна купити замість iPhone у 2020 році?

OnePlus 7T Pro

Однозначно для переходу з iOS на Android рекомендуємо OnePlus 7T Pro. Цей смартфон поєднав у собі не лише шалену продуктивність та інновації, а й стабільність роботи, якої часто бракує пристроям на "зеленому роботі". За ціною iPhone XS ми отримуємо величезний OLED-екран з частотою оновлення 90 Гц, висувну фронтальну камеру. Так, рамок практично немає. Snapdragon 855+ на борту, який буде витягувати не лише всі-всі ігри, а й дозволить акумулятору не розряджатися до обіду. Ну і не варто забувати про те, що у базі немає сороміцьких 64 ГБ вбудованої пам'яті.

Ціна: 17 999 гривень за версію 8+256 ГБ пам'яті.

Екран OnePlus 7T Pro вас вразить

Google Pixel 4 XL

Не могли ми оминути увагою й пристрій, створений самою компанією Google. Тут ви вже точно отримаєте стабільну підтримку, а також завжди актуальну версію Android. Так, рамки не рекордні. Натомість смартфон оснащений крутою камерою, яка може вразити затятих фанатів мобільної зйомки. Смартфон тішить і продуктивністю, і оригінальним дизайном, і плавністю роботи. Отут ми отримуємо "зеленого робота" таким, яким його задумав творець. Єдиний мінус – кількість вбудованої пам'яті, яку не можна ніяк розширити. Мовиться про ганебні 64 ГБ. Якщо вам цього вистачить – можете розглянути Pixel 4 XL до покупки.

Ціна: 22 999 гривень за версію 6+64 ГБ пам'яті.

Pixel 4 XL для тих, хто хоче мати свіженький Android на борту

Huawei P30 Pro

Вишенькою на торті усе ще залишається HUAWEI зі своїм шаленим камерофоном P30 Pro. Хоч смартфону уже майже рік, можливості його камери варті окремої уваги. Не варто забувати й про продуктивне "залізо" та круту оптимізацію, що робить цей пристрій одним із найавтономніших флагманів на ринку. Грає на руку і ціна, яка суттєво знизилась. Єдине, що може вам не сподобатися – оболонка EMIU. Ну дуже вона вже китайська. Але ми наполегливо рекомендуємо потримати гаджет у руках, аби скласти про нього своє враження. Тим паче, що на P40 на українському ринку очікувати не слід, адже він, швидше за все, не буде мати сервісів від Google.

Ціна: 21 999 гривень за версію 6+128 ГБ пам'яті.

HUAWEI P30 Pro – досі один з найкращих камерофонів

Чи є життя після iPhone? Звичайно ж, є. Чи варто міняти свій iPhone на смартфон на базі Android? Це вирішувати, традиційно, вам. Бережіть свої гроші та не забувайте слухати хіти, перевірені часом на Радіо МАКСИМУМ!

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