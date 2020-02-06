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ДІЯ запрацювала: де скачати додаток і які держпослуги там уже доступні

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Додаток ДІЯ уже доступний для завантаження - фото 1
Додаток ДІЯ уже доступний для завантаження

Міністерство цифрової трансформації України офіційно презентувало мобільний додаток "ДІЯ" у рамках урядової ініціативи "Держава в смартфоні". Дізнайтесь, де скачати застосунок та які держпослуги вже є в онлайні.

За словами урядовців, застосунок "ДІЯ" – перший крок до держави у смартфоні. До 2024 року команда розробників планує об'єднати в одній програмі всі державні послуги.

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Бета-тестування додатка стартувало в грудні 2019 року. Наразі в ньому доступні тільки електронні водійські посвідчення і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Але вже в лютому 2020-го має відбутися запуск електронного біометричного закордонного паспорта та ID-карти, які можна буде використовувати для підтвердження особи, під час подорожей залізничним або повітряним транспортом в межах країни, а також в інших ситуаціях, де потрібно ідентифікувати персону.

Завантажити додаток ДІЯ уже можна на Android та iOS

Етапи запуску послуг в додатку Дія - фото 384351
Запуск послуг в додатку Дія

Розробники обіцяють, що незабаром в додатку "ДІЯ" повинен з'явитися повний набір водія: до цифрових водійських посвідчень, техпаспорта та автоцивілки додадуть сплату штрафів онлайн. У застосунку з'являться також електронні версії студентського та учнівського квитків.

Наразі юзери додатку можуть користуватися тільки водійськими правами та техпаспортом в телефоні. Електронні посвідчення та свідоцтво про володіння транспортним засобом – офіційні, їхня юридична сила закріплена Постановою Кабінету Міністрів України № 956 від 23 жовтня 2019 року. У разі проблем – телефонуйте на гарячу лінію МВС 0-800-50-02-02.

За півтора місяця вдалося оцифровувати понад 6 мільйонів прав (з 9,5 мільйонів) та понад 5 мільйонів техпаспортів. Для отримання електронних версій своїх документів потрібно завантажити застосунок та авторизуватися. Посвідчення водія з'являться у застосунку автоматично, якщо в реєстрі є повні дані. Зазначимо, що авторизація проходить через BankID, але в міністерстві переконують у надійності додатка.

Як працює додаток ДІЯ - фото 384353

"Дія" – добре захищена платформа. Вона розташована в надійному дата-центрі та відповідає світовим стандартам захисту від кіберзагроз. Крім того, Дія зберігає мінімум інформації про своїх користувачів. Усі дані ми передаємо й зберігаємо виключно у шифрованому вигляді, а для частини критичних даних використовуємо блокчейн технологію розподіленого зберігання даних. Нічого кращого у світі поки що не придумали", – переконують розробники.

Як працює додаток ДІЯ - фото 384352
Як працює додаток ДІЯ

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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