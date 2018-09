Перша людина: фінальний трейлер фільму з Райаном Госліном

У мережі з'явився останній трейлер до біографічного фільму "Перша людина" (First Man) про Ніла Армстронга.

Студія Universal Pictures опублікувала фінальний трейлер фільму "Перша людина" (First Man), де головну роль зіграв Райан Гослінг. Прем'єра "Першої людини" в Україні запланована на 11 жовтня.

Сюжет розповідає історію астронавта Ніла Армстронга та першу місію на Місяць, базуючись на популярній книжці Джеймса Зенсена "Перша людина: Життя Ніла Армстронга" (First Man: The Life of Neil A.Armstrong). У головних ролях також зіграли Клер Фой, Кайл Чендлер, Корі Столл, Джейсон Кларк Ши Фіггем та інші.



"Перша людина": дивіться трейлер фільму онлайн:

