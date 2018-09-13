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Кіт Харінгтон дорікнув студії Marvel через геїв

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Джона Сноу обурила студія Marvel - фото 1
Джона Сноу обурила студія Marvel / The Indian Express

Зірка Гри престолів Кіт Харінгтон підняв тему гомосексуальних акторів у супергеройських фільмах.

Відомий англійський актор Кіт Харінгтон, який прославився роллю Джона Сноу у "Грі престолів", нещодавно заявив, що супергеройське кіно не набирає акторів-гомосексуалістів.

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Є величезна проблема у тому, що мужність та гомосексуальність не можуть іти поряд. Чому актори, які у реальному житті геї, не можуть грати ролі супергероїв у фільмах Marvel? Коли це трапиться?, - відзначив Кіт в недавньому інтерв'ю для Variety.

Відзначимо, що студія все ж рухається у ногу з часом, і це підтверджують фільми "Чорна Пантера", у якому чимало темношкірих акторів, а також майбутній фільм "Капітан Марвел", який стане першим сольним про жінку-супергероїню у кіновсесвіті.

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Джерело: Variety
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