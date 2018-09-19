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Капітан Марвел: вийшов перший трейлер до фільму

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Трейлер фільму Капітан Марвел онлайн - фото 1
Трейлер фільму Капітан Марвел онлайн / sci-fi-news

Фільм "Капітан Марвел" нарешті отримав перший трейлер, який стрімко підкорює мережу. Прем'єра нового кіно від Marvel запланована на 8 березня 2019 року. Дивіться трейлер "Капітан Марвел" онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Студія Marvel Entertainment вирішила нарешті показати, якою буде Капітан Марвел та опублікувала на своєму Youtube-каналі перший офіційний трейлер до стрічки. Відзначимо, що менш як за добу відео зібрало понад 16 млн переглядів!

Це цікаво: Капітан Марвел: все про персонажа та фільм

Сюжет розгортається у 1990-х роках навколо пілота Військово-повітряних сил США Керол Денверс, яка отримує неймовірні здібності від прибульця раси кріі. Зародження нового героя, який невдовзі має врятувати Месників.

Капітан Марвел, дивитись трейлер онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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