Капітан Марвел: вийшов перший трейлер до фільму

Фільм "Капітан Марвел" нарешті отримав перший трейлер, який стрімко підкорює мережу. Прем'єра нового кіно від Marvel запланована на 8 березня 2019 року. Дивіться трейлер "Капітан Марвел" онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Студія Marvel Entertainment вирішила нарешті показати, якою буде Капітан Марвел та опублікувала на своєму Youtube-каналі перший офіційний трейлер до стрічки. Відзначимо, що менш як за добу відео зібрало понад 16 млн переглядів!

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Сюжет розгортається у 1990-х роках навколо пілота Військово-повітряних сил США Керол Денверс, яка отримує неймовірні здібності від прибульця раси кріі. Зародження нового героя, який невдовзі має врятувати Месників.

Капітан Марвел, дивитись трейлер онлайн:

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