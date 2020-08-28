Перехоплює подих: Тоні Хавк допоміг 12-річній дівчинці виконати крутий трюк

12-річна скейтбордистка Скай Браун, яка завоювала бронзову медаль на чемпіонаті світу, попросила Тоні Хавка про допомогу. Спортсменка хотіла покататися на так званій мега-рампі – споруді висотою 30 метрів.

Спочатку на мега-рампі йде крутий спуск для розгону, потім трамплін для стрибка і нарешті прірва, яку потрібно перескочити. Словом, це все дуже страшно! Тоні Хавк погодився допомогти, хоча сам уже кілька років не катався на мега-рампі – довелося згадувати, як це робиться.

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Хавк усю дорогу підбадьорював підопічну, заспокоював, казав, що у неї все неодмінно вийде – і взагалі стрибок елементарний! Але Скай Браун, звичайно, все одно хвилювалася. У неї пішло кілька хвилин на те, щоб пересилити страх і зважитися на першу спробу.

I got a request from Sky Brown to help her learn @elliotsloan’s “Mega” ramp. I hadn’t done it for a few years so it was a good excuse to relearn while helping her. Here’s the video I shot of her first & THIRD attempts (there was an airbag below)

Full edit: https://t.co/L6Tg6IkxVG pic.twitter.com/mWcVB8ls3b — Tony Hawk (@tonyhawk) August 26, 2020

При цьому у Браун майже відразу ж все вийшло. Під час першої спроби вона перестрибнула прірву, але не приземлилася на скейт. Зате вже на третій раз трюк дійсно вдався. Вона не тільки перестрибнула її, але ще і приземлилася на скейт. Дивіться самі!

Це відео може викликати хвилю переживань, і це нормально. Просто знайте: у Скай Браун все вийшло. І внизу все одно лежали подушки, які пом'якшили б падіння.

Тоні Хавк похвалив 12-річну скейтбордістку, зазначивши її сміливість і видатний талант. Повну версію відео за участю Скай Браун, Тоні Хавка і мега-рампи можна побачити тут:

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