Чому не варто кататись на скейті у бібліотеці: епічне відео

Всі знають, що у бібліотеках потрібно поводитись тихо, щоб не заважати іншим відвідувачам. А цей хлопець вирішив, що немає правил про катання на скейті. Після його трюку така заборона все ж може з'явитись.

На платформі Reddit користувач з ніком kbanerji8 поділився епічним відео зі скейтером, який стрімко набирає популярності. за лічені години допис оцінили майже 15 тисяч осіб, а ще понад 300 залишили коментарі.

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Річ у тому, що головний герой вирішив прокататись прямісінько по книжковій полиці, але не підозрював, що його очікує фіаско. Користувачі ж жартують, що все через катання у відділі наукової фантастики, а от дехто з працівників бібліотеки зізнався, що така поведінка дуже набридлива, зате хлопець не зачепив книжки.

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