Українка зробила свій перший кікфліп: скейтбордист Тоні Хавк це оцінив

Українка виконала кікфліп на скейті, а Тоні Хавк запостив відео у себе у твіттері

Мабуть, немає нікого, хто не чув би бодай краєм вуха про Тоні Хавка. Саме цей легендарний скейтбордист надихнув на створення комп'ютерної гри, за якою залипали мільйони людей по всьому світу. Цього разу поговоримо про українку, яка повторила його трюк.

Дівчина з України опублікувала у мережі ролик, на якому зробила свій перший у житті кікфліп на скейтборді. Її емоції у 19-секундному відео настільки живі і непідробні, що відео помітив і поділився у себе у твіттері легендарний скейтбордист і автор безлічі трюків Тоні Хавк.

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Один з небагатьох позитивних ефектів цих страшних часів – підвищений інтерес до скейтбордингу. Приємно бачити, скільки людей вчаться кататися на карантині. Вважаю, вони хочуть отримати ті ж емоції, що і ця українська дівчина, яка зробила свій перший кікфліп, – написав він у пості.

One of the few positive effects of these scary times is the increased interest in skateboarding. It’s been uplifting to see so many learning to skate in their “downtime.” I believe they’re in pursuit of the same feeling this Ukrainian girl got when she landed her first kickflip. pic.twitter.com/PSD5cLw31y — Tony Hawk (@tonyhawk) August 4, 2020

У відповідь на пост Тоні стали надсилати сотні інших роликів з першими трюками початківців скейтбордистів.

А тут дивіться божевільні трюки самого Тоні Хавка:

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