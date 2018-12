Парашутистка малює картини під час падіння: відео

On #landing with the Simplicities Landings are always the best, that exciting, magical time when the action stops and I finally get a chance to see what Sister Sky has painted for me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #abstractart #uniqueart #skydiving #skydive #abstractexpressionism #workingmom #artdealer #artcollector #creativeart #uniqueprocess #oneofakind #modernart #contemporaryart #artflowsession #interiordesign #emergingartist #abstractfineart #skyart #decorinspiration #fineart #artforsale #conversationpiece #instaabstract #creativeprocess #inspiredbynature #paintingprocess

A post shared by Michelle Nirumandrad (@capturedskyart) on Dec 20, 2018 at 8:34am PST