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Парашутистка малює картини під час падіння: відео

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Художниця Мішель Нірумандрад - фото 1
Художниця Мішель Нірумандрад / Instagram

Художниця створює полотна за допомогою повітряних потоків під час вільного падіння.

Професійна парашутистка Мішель Нірумандрад (Michelle Nirumandrad) створює картини під час стрибків з парашутом. Жінка знімає свої "творчі стрибки" на відео. Одне з них з'явилося на YouTube-каналі ViralHog.

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Мішель називає свої роботи Захоплене небо. Дівчина закріплює на тілі невеликі полотна, і вже під час вільного падіння випускає фарби, які лягають на полотно під силою вітру.

Художниця каже, що дозволяє вітрам неба малювати і таким чином створює матеріальне з нематеріального, "захопивши" частку неба з собою на землю.

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Джерело: youtube
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