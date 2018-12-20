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Знімки підводного світу на поверхні води

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Глибини приховують безліч таємниць - фото 1
Глибини приховують безліч таємниць / thisisinsider

На цих чарівних фотографіях об'єднали два світи: підводний і надводний.

Площа поверхні світового океану, до складу якого входять океани і моря, становить близько 71% поверхні Землі, це 361 мільйона квадратних кілометрів,.

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Глибини приховують безліч таємниць і загадок, адже дно океану вивчено гірше, ніж поверхня Місяця. Але ми не буде спускатися настільки глибоко, адже дізнатися багато цікавого можна знімаючи кордон двох світів.

Коли плаваєш в озері, морі або океані, здається, знаєш, що знайдеш під водою. Але насправді важко навіть уявити собі все різноманіття і багатство живої природи, яка захована під поверхнею води.

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Джерело: thisisinsider
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