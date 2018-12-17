Художниця створює атмосферні картини на чайних пакетиках

Роботи художниці Рубі Сільвіус надихнуть вас та подарують тепло.

Теплі светри, прогулянка засніженими вулицями, дівчина на пляжі, соковиті фрукти і апетитні овочі, чорні кішки біля вікна, червоненьке авто з ялинкою на даху, березовий гай, молода дівчина в синій сукні...

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Ці всі картини – лише мала частина того, що можна побачити серед по-дитячому милих і чарівних робіт Рубі Сільвіус, яка створює свої маленькі шедеври на чайних пакетиках.

Нові форми творчості вже далеко не вперше надихають художницю. Особливо її захоплює тема переробки використаних матеріалів. Так, в її руках яєчна шкаралупа, невеликі шматочки хліба і чайні пакетики також перетворюються на оригінальні мініатюри. Безперечно, кожна ідея Рубі заслуговує на увагу, але особливо хотілося б познайомити вас з її надихаючим, авторським проектом "363 Дні Чаю".

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