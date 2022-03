"Паляниця, а не русні п***а": журнал TIME сплутав “універсальний пароль" українців – 18+

Видання Time виправило доволі курйозну помилку у своїй статті про війну в Україні, де замість слова "паляниця" вживалось "русні п***а". Доволі цікава стаття вийшла з таким "паролем", тож журналістам довелось оновити її.

Авторитетне американське видання Time припустилось серйозної помилки у статті з заголовком "Don't Blame Just Putin For the War. They Blame Russians" ("Українці звинувачують не лише Путіна у війні. Вони звинувачують росіян").

У матеріалі вказано український хліб, назву якого не можуть нормально вимовити окупанти, не "паляницею" (palyanytsia), а "русні-п***а" (rusni-pyzda). Річ у тому, що у статті йшлось і про те, як українці розпізнають росіян, тож і була згадка про паляницю. Але журналіст Еліот Акерман помилився зі словами, тому довелось оновити статтю та пояснити, що там фігурувала назва української випічки.

