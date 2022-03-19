Не лише ПАЛЯНИЦЯ: які слова не можуть вимовити окупанти

Слово "паляниця" стало чудовим способом визначити, чи перед вам стоїть українець. Але не тільки цей "код" не під силу російським окупантам.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України звернули увагу українців на те, що окупантам і диверсантам складно вимовляти далеко не тільки слово "паляниця". Тому є ще кілька мовних способів визначити, хто ж насправді перед вами.

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"Одним із найпростіших є спосіб повторення підозрілою особою українських слів, до яких непристосована "російськомовна щелепа". Цей спосіб називають "шиболет" - своєрідний мовний пароль, за допомогою якого можна розпізнати, що мова, якою розмовляє людина, є для неї нерідною. Цей термін має біблійне походження, але зараз став науковим терміном", – йдеться у повідомленні.

Які слова швидко виявлять не носія української мови:

паляниця

молодиця

світлиця

нісенітниця

веселка

філіжанка

вештатися

духмяний

непереливки

кмітливий

пуцьвірінок

обценьки

теревенити

телепень

Насправді таких слів є значно більше, тож настав час поповнити свій словничок так, щоб ще й допомогти ЗСУ визначати диверсантів та знищувати ворогів.

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