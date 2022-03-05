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війна

Чому росіяни не можуть вимовити слово ПАЛЯНИЦЯ: пояснення мовників

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Росіяни ніяк не можуть впоратися зі словом паляниця - фото 1
Росіяни ніяк не можуть впоратися зі словом паляниця

Слово "паляниця" стало відмінним методом визначення окупанта в Україні. Запропонуйте його вимовити росіянинові, і він собі щелепу зламає. Пояснюємо, що ж цим чарівним словом на 8 літер не так.

Як розповідає Інститут мовознавства імені Потебні, в українській мові звук [ц] може вимовлятися як твердо (СОНЦЕ), так і м'яко (КОЗАЦЬКИЙ).

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На кінці словами цей звук ми завжди вимовляємо м'яко або з певним пом'якшенням: ЗАЄЦЬ, ПЕРЕЦЬ, ВУЛИЦЯ, ПТИЦЯ, СИНИЦЯ. Є певні винятки з правил: ПАЛАЦ, ПАЯЦ, ШПРИЦ.

Натомість у російській мові звук [ц] завжди твердий: ЗАЯЦ, ПЕРЕЦ, УЛИЦА, ПТИЦА, СИНИЦА.

Тож для росіян, які намагаються розмовляти українською, правильна вимова м'якого [ц'] – один з найбільших каменів спотикання.

Крім того, у словах типу ПАЛЯНИЦЯ або НІСЕНІТНИЦЯ послідовно чергуються тверді та м'які приголосні. Тому в росіян перше слово звучатиме майже як ПОЛУНИЦА, а друге – практично невимовне.

Чому росіяни не можуть вимовити слово ПАЛЯНИЦЯ: пояснення мовників - фото 499692

До слова, звідси й мулька пропагандистки Скабєєвої, яка в одному з ефірів наголошувала, що ПАЛЯНИЦЯ – "клубника" українською. Просто труднощі перекладу, так би мовити.

Тож, якщо ви хочете дійсно переконатися, що перед вами не російськомовний українець, а справжній окупант – запропонуйте йому вимовити слово ПАЛЯНИЦЯ. Але будьте готовими: кажуть, вони там уже починають зубрити, як впоратися з цим непростим паролем.

Раніше ж ми розповідали, як приготувати паляницю за рецептом Євгена Клопотенка. Вона, до слова, складається з усього чотирьох інгредієнтів. А найцінніше у ній те, що вона не містить узагалі дріжджів.

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