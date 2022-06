Організатори переносять Atlas Festival: що буде з уже купленими квитками

На жаль, війна внесла низку коректив в абсолютно усі сфери нашого життя. Не стали винятком організації концертів і фестивалів. Так, Atlas Festival вимішені перенести на невизначений термін.

Про це повідомили організатори музичного фестивалю. Вони також розповіли, що буде з квитками, які заздалегідь придбали меломани.

Це цікаво: Роббі Вільямс хоче виступити на Євробаченні 2023, яке відбудеться в Україні

Зараз не час фестивалити, ми не можемо наражати вас на небезпеку та влаштовувати івент у той час, як наша країна щодня зазнає серйозних руйнувань, – зазначили організатори.

Про нову дату музичного фестивалю буде відомо тоді, коли в Україні припинить свою дію воєнний стан. Наразі ж неможливо навіть приблизні терміни назвати.

Разом з тим організатори наголошують, що квитки, придбані раніше, продовжують діяти. Якщо ж у вас виникають додаткові питання, то їх можна надіслати на електронну скриньку info@atlasweekend.com.

Організатори заздалегідь просять поставитись з розумінням до них. А все тому, що відповісти на всі питання миттєво може не вийти. Тож іноді це "може зайняти певний час".

Нагадаємо, що Atlas Festival 2022 мав пройти з 6 по 10 липня на території ВДНГ. Там мали виступити Twenty One Pilots, Placebo, alt-J, Yunglud, Two Door Cinema Club, Within Temptation.

Сам музичний фестиваль щорічно проводять з 2015 року. Причому, з 2016 його домом стала ВДНГ. І, якщо що, до 2022 року він мав назву Atlas Weekend.

Читайте також: Гурт "Друга Ріка" зібрав майже 2 мільйони гривень для України