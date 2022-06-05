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Гурт "Друга Ріка" зібрав майже 2 мільйони гривень для України
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Український рок-гурт "Друга Ріка" відзвітував про збори на своїх благодійних концертах. Музикантам вдалося зібрати велику суму під час першої частини туру "Хто, якщо не ми?". Попереду ще друга частина благодійних концертів.
Фронтмен Валерій Харчишин та музиканти гурту "Друга Ріка" під час благодійних концертів зібрали чималу суму й вже придбали 2 позашляховики, 100 матраців-спальників та 3 тактичні планшети для батальйону спецпризначення, де служить брат Валерія.
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Завдяки виступам музикантів у кількох містах Європи вдалося зібрати кошти на потреби військових.
До того ж організатор концертів зі свого боку перерахував 200 000 гривень у чеський фонд підтримки України. Ці кошти підуть на потреби українських госпіталів.
Ще польська громадська організація Fundacja Widowisk Masowych передала через музикантів 200 сухпайків для українських захисників.
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