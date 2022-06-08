Роббі Вільямс хоче виступити на Євробаченні 2023, яке відбудеться в Україні

Британський співак Роббі Вільямс заявив, що прагне виступити на пісенному конкурсі Євробачення 2023. А це означає, що він висловив бажання приїхати до України, адже наша країна прийматиме його цьогоріч.

Про це Роббі Вільямс розповів 8 червня. Тож, як передає The Mirror, співака можна буде побачити на сцені Євробачення 2023 в Україні.

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Відразу ж обмовимось, що він не планує повторити долю The Rasmus, які брали участь у Євробаченні 2022. Роббі Вільямс планує бути запрошеним гостем пісенного конкурсу та виступити під час перерви.

Я подумав, що хочу зробити це, як Джастін Тімберлейк та Мадонна. Тож я написав своє ім'я. Я чув, що це може бути в Україні, але я все одно поїду! Я справді люблю Євробачення, – сказав Вільямс.

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Нагадаємо, що на пісенному конкурсі Євробачення 2022 переміг український гурт KALUSH Orchestra з піснею "Stefania". Наш колектив набрав 192 бали від професійного журі, а також 439 – від глядачів.

На днях у Міністерстві культури висловились стосовно прийому Україною Євробачення. Міністр Олександр Ткаченко вважає, що саме у нашій державі повинен пройти пісенний конкурс у наступному році. Правда, потрібно буде обміркувати безпекові питання, а також доопрацювати сам алгоритм проведення свята музики.

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