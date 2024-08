Оператора Микиту Кузьменка номінували на MTV Video Music Awards 2024 за кліп Дуа Ліпи

Українського оператора Микиту Кузьменка номінували на MTV Video Music Awards 2024 за кліп "Illusion" Дуа Ліпи. Ролик зняла режисерка Таню Муіньо.

Оператор Микита Кузьменко вже працював з такими відомими музичними виконавцями, як Дженніфер Лопез, Гаррі Стайлз, Ленні Кравіц, Пеггі Ґу, а також зняв рекламу для Dunkin Donuts, яку зрежисував Бен Аффлек.

Цікаво: "Зовсім інше життя": співачка Марія Яремчук уперше розповіла про свого сина

Серед його робіт у повнометражному кіно – фільм "Жива ватра", який у 2015 році отримав спеціальну нагороду журі на фестивалі документального кіно Hot Docs у Торонто, а у 2017-му переміг у двох номінаціях української національної премії "Золота дзиґа", зокрема за операторську роботу.

Крім того, Кузьменко знімав стрічку "Памфір". За цю роботу він отримав нагороду в номінації "Найкраща операторська робота" фестивалю Raindance Film Festival. Також оператор знімав кліпи для Джамали ("Заплуталась"), Софі Віллі (Connected), Monatik (Jomo), Post Malone і The Weeknd (One Right Now).

Кліп на пісню "Illusion" зняли на муніципальному басейні Монжуїк у Барселоні (Іспанія) – місці, де раніше було створено легендарний відеокліп Кайлі Міноуг Slow. "Illusion" стала третім синглом з альбому співачки Radical Optimism, який вийшов 3 травня 2024 року.

Український оператор буде боротись за премію в одній категорії з росіянином Анатолієм Трофімовим, який зняв кліп для Аріани Гранде на пісню "we can't be friends (wait for your love)".

Щорічна престижна премія MTV Video Music Awards оголосила претендентів 7 серпня. Лідером за кількістю номінацій цього року стала американська співачка Тейлор Свіфт, яка виборюватиме перемогу в десяти категоріях.

MTV Video Music Awards – щорічна церемонія нагородження за створення відеокліпів. Спочатку задумувалася як альтернатива премії "Ґреммі" (у категорії відео). Перша церемонія VMA відбулася в 1984 році в нью-йоркському Radio City Music Hall.

І ще: Том Круз стрибне з парашутом на церемонії закриття Олімпіади в Парижі