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Оператора Микиту Кузьменка номінували на MTV Video Music Awards 2024 за кліп Дуа Ліпи
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Українського оператора Микиту Кузьменка номінували на MTV Video Music Awards 2024 за кліп "Illusion" Дуа Ліпи. Ролик зняла режисерка Таню Муіньо.
Оператор Микита Кузьменко вже працював з такими відомими музичними виконавцями, як Дженніфер Лопез, Гаррі Стайлз, Ленні Кравіц, Пеггі Ґу, а також зняв рекламу для Dunkin Donuts, яку зрежисував Бен Аффлек.
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Серед його робіт у повнометражному кіно – фільм "Жива ватра", який у 2015 році отримав спеціальну нагороду журі на фестивалі документального кіно Hot Docs у Торонто, а у 2017-му переміг у двох номінаціях української національної премії "Золота дзиґа", зокрема за операторську роботу.
Крім того, Кузьменко знімав стрічку "Памфір". За цю роботу він отримав нагороду в номінації "Найкраща операторська робота" фестивалю Raindance Film Festival. Також оператор знімав кліпи для Джамали ("Заплуталась"), Софі Віллі (Connected), Monatik (Jomo), Post Malone і The Weeknd (One Right Now).
Кліп на пісню "Illusion" зняли на муніципальному басейні Монжуїк у Барселоні (Іспанія) – місці, де раніше було створено легендарний відеокліп Кайлі Міноуг Slow. "Illusion" стала третім синглом з альбому співачки Radical Optimism, який вийшов 3 травня 2024 року.
Український оператор буде боротись за премію в одній категорії з росіянином Анатолієм Трофімовим, який зняв кліп для Аріани Гранде на пісню "we can't be friends (wait for your love)".
Щорічна престижна премія MTV Video Music Awards оголосила претендентів 7 серпня. Лідером за кількістю номінацій цього року стала американська співачка Тейлор Свіфт, яка виборюватиме перемогу в десяти категоріях.
MTV Video Music Awards – щорічна церемонія нагородження за створення відеокліпів. Спочатку задумувалася як альтернатива премії "Ґреммі" (у категорії відео). Перша церемонія VMA відбулася в 1984 році в нью-йоркському Radio City Music Hall.
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