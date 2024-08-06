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Том Круз стрибне з парашутом на церемонії закриття Олімпіади в Парижі
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Голлівудський актор Том Круз доєднається до церемонії закриття Олімпіади-2024, де виконає небезпечний трюк. У своєму виступі він стрибне з висоти й передасть олімпійський прапор у Лос-Анджелес, який прийматиме Ігри за чотири роки.
62-річна кінозірка здійснить спуск із даху стадіону "Стад де Франс" заввишки 42 метри. Про це пише видання The Guardian.
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Проте, окрім прямої трансляції, глядачі побачать і заздалегідь записаний сюжет, де Круз їде вулицями Парижа на мотоциклі, а потім сідає в літак, що прямує до Каліфорнії. Увесь цей час він триматиме олімпійський прапор.
Вже у США він стрибне з парашутом до знаку "Голлівуд", де передасть прапор спортсменам, зокрема велосипедисту, скейтбордисту та волейболісту. Зі свого боку атлети нестимуть стяг Лос-Анджелесом – містом-господарем наступних Ігор у 2028 році.
За словами організаторів, церемонія закриття Олімпіади відбудеться під назвою "Рекорди" і міститиме "нові інтерпретації" та можливість для глядачів "здійснити подорож крізь час, як у минуле, так і в майбутнє". Зокрема, там зʼявляться натяки на Стародавню Грецію, де зародилися Ігри.
До закриття 11 серпня доєднаються всесвітньо відомі виконавці, а також акробати, танцюристи й артисти цирку, обіцяють організатори.
Літні Олімпійські ігри у столиці Франції, Парижі, триватимуть з 26 липня до 11 серпня. Франція робить ставку на першу за 100 років Олімпіаду на своїй території, щоб продемонструвати світові найкраще в країні: від історичних пам’яток Парижа до його ролі як глобального центру їжі, моди та спортивної майстерності.
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