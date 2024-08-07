"Зовсім інше життя": співачка Марія Яремчук уперше розповіла про свого сина

Відома українська співачка Марія Яремчук вперше відкрито розповіла про своє материнство. Вона насолоджується новою роллю, хоча, за її словами, життя змінилося кардинально.

В інтерв'ю для М1 Яремчук зізналася, що її життя набуло нового сенсу.

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Це вже зовсім інше життя. Це найбільша радість у світі – діти,

– зауважила вона

Наразі співачка не планує повертатися на сцену, але активно працює над фільмом про свого батька, Назарія Яремчука, який вийде в прокат 8 серпня. Марія розповіла, що вирішила зняти фільм через недостатню кількість інформації про батька в медіа.

Творчості та інформації про батька було дуже мало в медіа, тому я звернулась до режисера Артеми Григоряна і ми дійшли до ідеї повнометражного документального фільму. Хоча спочатку я планувала створили лише альбом переспівів,

– додала співачка.

Нагадаймо, що у травні почали з'являтися чутки про вагітність співачки, і згодом стало відомо, що вона вже народила дитину. Після тривалого мовчання Яремчук нарешті підтвердила цю інформацію на своїй сторінці в інстаграмі. Вона опублікувала світлину, на якій ще при надії, і в дописі до фото зізналася, що стала мамою.

За час свого мовчання зірка також встигла стати продюсеркою фільму: "Я тут, бо мене дістало. Жила я собі своє життя, нікого не чіпала. Робила свої справи, спродюсувала кіно, ну і стала мамою".

Однак Яремчук вирішила висловити своє обурення щодо того, що інформація про народження її дитини була злита лікарями з Чернівецького перинатального центру: "Чернівецький перинатальний центр тупо злив пресі інформацію про народження моєї дитини, час, стать та навіть імʼя! (Що є, між іншим, лікарською таємницею та розповсюдженням конфіденційної інформації)".

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Також її роздратували домисли журналістів щодо особи батька дитини. Власне, приписують батьківство популярному співакові Олександрові Пономарьову, що обурило Марію Яремчук.