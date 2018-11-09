Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

OneRepublic презентували святковий трек White Christmas

  • 55
OneRepublic – White Christmas: слухати онлайн нову пісню - фото 1
OneRepublic – White Christmas: слухати онлайн нову пісню / twitter.com/OneRepublic

Популярний гурт OneRepublic потішив ліричною піснею White Christmas, яка створює святкову атмосферу. Слухайте новий трек онлайн на Радіо МАКСИМУМ!.

Американські поп-рокери OneRepublic вирішили нагадати, що зима вже зовсім близько, але це не причина сумувати. Музиканти презентували святковий трек White Christmas, який сміливо можна вносити до різдвяного плейлиста. До слова, кавер став своєрідним саундтреком для компанії Jeep, яка нещодавно здивувала санками для Санта-Клауса. Зацініть:

Більше музики! Muse презентували альбом Simulation Theory: слухайте пісні онлайн

OneRepublic White Christmas: слухати онлайн нову пісню:


OneRepublic White Christmas: текст пісні:

I'm dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten and children listen
To hear sleigh bells in the snow

I'm dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten and children listen
To hear sleigh bells in the snow

I'm dreaming of a Christmas I used to know
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white

May your days be merry and bright
And all your Christmases be white

Переклад пісні:

Я мрію про біле Різдво
Так само, як і ті, кого я знав
Де дерева сяють і діти прислухаються
Щоб почути дзвони санів у снігу

Я мрію про біле Різдво
Так само, як і ті, кого я знав
Де дерева сяють і діти прислухаються
Щоб почути дзвони санів у снігу

Я прію про Різдво, яке я знав
Нехай ваші дні будуть веселими та яскравими
І хай ваші різдвяні свята будуть білими

Нехай ваші дні будуть веселими та яскравими
І хай ваші різдвяні свята будуть білими

Ви також могли пропустити: Imagine Dragons випустили новий альбом Origins

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1656
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5896
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1474
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Музичні новинки