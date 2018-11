OneRepublic презентували святковий трек White Christmas

Популярний гурт OneRepublic потішив ліричною піснею White Christmas, яка створює святкову атмосферу. Слухайте новий трек онлайн на Радіо МАКСИМУМ!.

Американські поп-рокери OneRepublic вирішили нагадати, що зима вже зовсім близько, але це не причина сумувати. Музиканти презентували святковий трек White Christmas, який сміливо можна вносити до різдвяного плейлиста. До слова, кавер став своєрідним саундтреком для компанії Jeep, яка нещодавно здивувала санками для Санта-Клауса. Зацініть:

OneRepublic – White Christmas: слухати онлайн нову пісню:



OneRepublic – White Christmas: текст пісні:

I'm dreaming of a white Christmas

Just like the ones I used to know

Where the treetops glisten and children listen

To hear sleigh bells in the snow

I'm dreaming of a white Christmas

Just like the ones I used to know

Where the treetops glisten and children listen

To hear sleigh bells in the snow

I'm dreaming of a Christmas I used to know

May your days be merry and bright

And may all your Christmases be white

May your days be merry and bright

And all your Christmases be white

We’ve recorded a cover of White Christmas for the new @Jeep campaign. Available everywhere this Friday, just in time for the holidays! Until then you can listen on YouTube at https://t.co/7XcVXGPkEd pic.twitter.com/oS2POPQxE7 — OneRepublic (@OneRepublic) 8 листопада 2018 р.

Переклад пісні:

Я мрію про біле Різдво

Так само, як і ті, кого я знав

Де дерева сяють і діти прислухаються

Щоб почути дзвони санів у снігу

Я мрію про біле Різдво

Так само, як і ті, кого я знав

Де дерева сяють і діти прислухаються

Щоб почути дзвони санів у снігу

Я прію про Різдво, яке я знав

Нехай ваші дні будуть веселими та яскравими

І хай ваші різдвяні свята будуть білими

Нехай ваші дні будуть веселими та яскравими

І хай ваші різдвяні свята будуть білими

