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Imagine Dragons випустили новий альбом Origins: слухайте пісні онлайн

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Imagine Dragons випустили новий альбом Origins: слухайте пісні онлайн - фото 1
Imagine Dragons випустили новий альбом Origins: слухайте пісні онлайн / Newsday

Популярний американський гурт Imagine Dragons потішив фанатів новою платівкою Origins. Слухайте альбом онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Інді-рокери Imagine Dragons розбурхали мережу вже четвертою студійною платівкою під назвою Origins. До альбому увійшли 15 свіжих треків, серед яких вже відомі Natural, Machine, а також Zero, яка стала саундтреком до мультфільму "Ральф-руйнівник. Інтернетрі". Насолоджуйтесь новинкою разом з Радіо МАКСИМУМ!

І ще: Imagine Dragons – Bad Liar: текст і переклад нового хіта

Щоб послухати альбом онлайн повністю на Deezer, потрібно пройти просту авторизацію або ж реєстрацію.

Читайте також: Заряджайся драйвом! Плейлист нових рок-пісень тижня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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