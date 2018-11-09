Imagine Dragons випустили новий альбом Origins: слухайте пісні онлайн

Популярний американський гурт Imagine Dragons потішив фанатів новою платівкою Origins. Слухайте альбом онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Інді-рокери Imagine Dragons розбурхали мережу вже четвертою студійною платівкою під назвою Origins. До альбому увійшли 15 свіжих треків, серед яких вже відомі Natural, Machine, а також Zero, яка стала саундтреком до мультфільму "Ральф-руйнівник. Інтернетрі". Насолоджуйтесь новинкою разом з Радіо МАКСИМУМ!

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Щоб послухати альбом онлайн повністю на Deezer, потрібно пройти просту авторизацію або ж реєстрацію.

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