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Muse презентували альбом Simulation Theory: слухайте пісні онлайн

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Muse презентували альбом Simulation Theory - фото 1
Muse презентували альбом Simulation Theory / STYLEINSIDER

Відомі рокери Muse випустили новий альбом Simulation Theory. Слухайте всі пісні з нової платівки онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Популярний британський рок-гурт Muse потішив прихильників вже восьмим студійником під назвою Simulation Theory. Нова платівка охопила 11 треків, які, за словами музикантів, отримають по власному кліпу.

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До слова, кілька свіжих пісень вже встигла потішити відео та підкорити Youtube, серед них The Dark Side, Thought Contagion, Something Human, Dig Down, а також Pressure. Важливо відзначити, що кожен ролик продовжує фантастичну історію, або ж розкриває її з нових ракурсів. Насолоджуйтесь свіжою музикою:

Щоб послухати альбом онлайн повністю на Deezer, потрібно пройти просту авторизацію або ж реєстрацію.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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