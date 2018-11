Muse презентували альбом Simulation Theory: слухайте пісні онлайн

Відомі рокери Muse випустили новий альбом Simulation Theory. Слухайте всі пісні з нової платівки онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Популярний британський рок-гурт Muse потішив прихильників вже восьмим студійником під назвою Simulation Theory. Нова платівка охопила 11 треків, які, за словами музикантів, отримають по власному кліпу.

До слова, кілька свіжих пісень вже встигла потішити відео та підкорити Youtube, серед них The Dark Side, Thought Contagion, Something Human, Dig Down, а також Pressure. Важливо відзначити, що кожен ролик продовжує фантастичну історію, або ж розкриває її з нових ракурсів. Насолоджуйтесь свіжою музикою:

Щоб послухати альбом онлайн повністю на Deezer, потрібно пройти просту авторизацію або ж реєстрацію.

