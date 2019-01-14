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Олександр Усик долучився до флешмобу в честь співачки Adele

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Олександр Усик підтримав Adele - фото 1
Олександр Усик підтримав Adele

Український боксер опублікував відео зі своїми "співаючими нагородами", таким чином підтримавши флешмоб Adele challenge.

Український боксер Олександр Усик долучився до флешмоб Adele challenge, який активно набирає популярність у мережі. Ролик спортсмен опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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На відео у підтримку співачки Adele, яка оголосила про завершення кар'єри заради своєї дитини, Усик продемонстрував свої нагороди. Медалі, пояса і кубки спортсмен показав під супровід треку "Someone Like You", який фігурує у всіх схожих відео флешмобу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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