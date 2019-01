Олександр Усик долучився до флешмобу в честь співачки Adele

Український боксер опублікував відео зі своїми "співаючими нагородами", таким чином підтримавши флешмоб Adele challenge.

Український боксер Олександр Усик долучився до флешмоб Adele challenge, який активно набирає популярність у мережі. Ролик спортсмен опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На відео у підтримку співачки Adele, яка оголосила про завершення кар'єри заради своєї дитини, Усик продемонстрував свої нагороди. Медалі, пояса і кубки спортсмен показав під супровід треку "Someone Like You", який фігурує у всіх схожих відео флешмобу.

