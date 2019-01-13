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Чемпіонка тайського боксу розбурхала мережу яскравими знімками з відпочинку

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Боксерка Йоанна Єджейчик - фото 1
Боксерка Йоанна Єджейчик / instagram

П'ятиразова чемпіонка світу та чотирикратна чемпіонка Європи з тайського боксу Йоанна Єджейчик викликала фурор серед фанатів, своїми кадрами з відпочинку.

На фотографіях з Самуї (Таїланд) екс-чемпіонка абcолютно бійцівського чемпіонату (UFC), що вражала раніше худорбою, зараз хизується апетитними формами.

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Деякі фанати запідозрили фотошоп, але більшість шанувальників дівчини прийшли до висновку, що після поразки 8 грудня у чемпіонському бою з Валентиною Шевченко, полячка просто трішки набрала.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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