Надя Дорофєєва показала екстремальні розваги на відпочинку у Дубаї

Відома українська співачка Надя Дорофєєва заводить собі нові хобі та відкриває для себе екстремальні захоплення.

Перебуваючи на відпочинку з чоловіком вона вирішила вперше в житті політати в вертольоті. Фотографії та відео з неймовірними емоціями артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У своєму профілі, переважно в Instagram-історіях артистка розповіла, що дуже хвилювалася перед польотом, але по фото видно, що Надя кайфує по-справжньому.

"Сьогодні вперше я літала на вертольоті! ТАк круто, коли ти відчуваєш такі емоції разом зі своїми друзями", – написала Надя під фото.

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