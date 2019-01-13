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Надя Дорофєєва показала екстремальні розваги на відпочинку у Дубаї

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Надя Дорофєєва активно відпочиває у Дубаї - фото 1
Надя Дорофєєва активно відпочиває у Дубаї / instagram

Відома українська співачка Надя Дорофєєва заводить собі нові хобі та відкриває для себе екстремальні захоплення.

Перебуваючи на відпочинку з чоловіком вона вирішила вперше в житті політати в вертольоті. Фотографії та відео з неймовірними емоціями артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У своєму профілі, переважно в Instagram-історіях артистка розповіла, що дуже хвилювалася перед польотом, але по фото видно, що Надя кайфує по-справжньому.

"Сьогодні вперше я літала на вертольоті! ТАк круто, коли ти відчуваєш такі емоції разом зі своїми друзями", – написала Надя під фото.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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