Oleg Novosad та Grohotsky представили новий легкий трек Tududum

Олег Новосад разом з Ігорем Грохоцьким представили нову пісню під назвою "Tududum". Насолоджуйтеся легким хітом від діджея та переможця "Голосу країни" і проєкту "Українська пісня" на Радіо МАКСИМУМ!

"Tududum" – спільна робота відомого хітмейкера Олега Новосада, а також переможця проєктів "Голос країни" та телепроєкту "Українська пісня" Ігоря Грохоцького. Насолоджуйтеся новою композицією, яка зробить ваш день легким!

"Коли я розповідав усім, що наступна композиція отримала назву "Tududum” у людей відразу з‘являлась усмішка на обличчі. Це дало мені розуміння, що я у правильному напрямку", – зауважив Олег Новосад.

Він також додав, що його частенько запитували, а що ж означає слово "тудудум". І він відповідає, що у композиції геть усе крутиться навколо того, що "ти моя тудудум" (якщо ви слухали "Шикидим" Віктора Павліка, то цей мотив вам сподобається).

Піснею "Tududum" зацікавився закордонний лейбл "RaveUp Records", головний офіс якого розташований у Відні, Австрія. Декілька тижнів велися переговори з представниками House лейблу "Soundo RED", у результаті чого вдалося підписати договір з компанією Soundo Music LTD, incl. label RaveUp Records, яка розташована у Лондоні, Велика Британія. Їхні релізи підтримуються такими іменитими артистами як Above & Beyond, Armin van Buuren, Cosmic Gate, Markus Schulz, Paul Oakenfold, Paul van Dyk, Ruben de Ronde, Gareth Emery та іншими.

"Музика – це наче надзвичайна леді. Часто вона приходить до тебе та каже: "Ось тобі ідея, я пішла". Саме так вийшло з моїм новим треком "Tududum". У день релізу альбому, ввечері я сидів з гітарою, задивившись та зажавши один і той же акорд, грав на повторі дуже простий ритм, в один момент я почав підспівувати “тум, туду-тудудудум", також на повторі. Мені у цей момент було так добре та легко, що слова пісні почали створюватись самі по собі. Як можна помітити по пісні – слова надзвичайно прості, та навіть "примітивні". Навіщо ускладнювати? Пісня про любов, в любові все зазвичай має бути легко, спокійно та просто – як і в композиції "Tududum", – ділиться Oleg Novosad.

В основі приспіву є дуже високі та довгі ноти, що ще більше додавали складності у пошуку вокаліста. Вибір зупинився на Ігорю Грохоцькому. Його голос ідеально підійшов під звучання нашого нового синглу. Ігор, зі своєї сторони, додав надзвичайний перехід в кінці, все склалось неймовірно легко та сонячно.

Oleg Novosad та Grohotsky – Tududum: слухайте нову пісню

Записували сингл в студії FOXXSTUDIOS у Вадима Лисиці, там же зробили мастеринг.

"Давно мріяв заспівати у такому стилі. Легку, повітряну, рухливу пісню. Коли ти, маючи чудовий настрій, можеш наспівувати легкі звуки у повітря "Tududum" і ні про що не думати. Завдяки таланту Олега і його танцювальному напрямку в музиці все зійшлося. Почувши пісню вперше, довго не вагався і відчув, що вже давно бачив саме таку пісню у своєму репертуарі", – Ігор Грохоцький

Насолоджуйтеся легкою композицією та додавайте до свого плейлиста!

