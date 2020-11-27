DZIDZIO запропонував альтернативу гімну України: слухати онлайн

Співак DZIDZIO зібрав багато позитивних відгуків коли до Дня конституції виконав гімн України в супроводі Молодіжного симфонічного оркестру. Але в інтерв'ю для YouTube каналу Без гриму з Ганною Буткевич зізнався, що як гімн бачить іншу пісню.

Український співак назвав пісню "Боже великий, єдиний, нам Україну храни" альтернативним варіантом.

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"Боже великий, єдиний, нам Україну храни" – молитва за Україну. Там ідеально все, там все є", – сказав український артист. Дзідзьо пояснив, що зрозумів це коли записував гімн з молодіжним оркестром і проаналізував гімни європейських держав. "Я зробив аналіз гімнів всіх європейських держав, прослухав, як у них, і як у нас в різних варіантах виконання. Зрозумів, що це був би супергімн", – розповів він

Але співак зазначив, що офіційний гімн зараз відображає традиції боротьби за незалежність України. "Багатьох людей не влаштовує "Ще не вмерла", але багато хто не прислухається, що не Україна, а України. Тобто "України ні слава, ні воля". Це більше такий войовничий гімн, який писався, коли не було України", – пояснив артист.

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