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Святослав Вакарчук – Знову: слухайте першу пісню музичного проєкту Оранжерея
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Співак та фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук представив свою першу пісню з музичного проєкту "Оранжерея". Дивіться ностальгічне відео на Радіо МАКСИМУМ!
Композиція "Знову" увійшла до сольного музичного проєкту Святослава Вакарчука "Оранжерея". Насолоджуйтеся новинкою разом з нами!
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Ми записали її ще у роботі над альбомом Океану Ельзи, але зрозуміли, що це одна з тих пісень, в яких цікава своя доля, тому що вони записані з двома гітаристами, які не є гітаристами. Річ у тому, що наш бас-гітарист Денис і клавішник Мілош взяли не свої інструменти: вони зіграли на акустичних гітарах, а я зіграв на фортепіано. Ми відчули, що в цьому є певна енергія, яка варта того, щоб бути записаною в окремому проєкті, – говорить Вакарчук.
Ліричне відео на композицію "Знову" зняв молодий режисер Олександр Коршак. Цікаво, що знімали ролик в оранжереї у столичному національному комплексі ВДНГ.
Святослав Вакарчук – Знову: слухайте першу пісню з музичного проєкту Оранжерея
Слова і текст пісні Святослава Вакарчука Знову
Змий тіні і туш,
І озирнись.
Ти досить надивилась на людей
Через рентген,
Через бокал.
Вбий в собі вину
І зупинись,
Не варто проливати зайву кров
заради мрій про п’єдестал
Знову
В тебе нова дорога –
Синій вагон, зелений чай,
Але заради Бога не говори: "прощай".
В тебе нові бажання,
Перед тобою цілий світ,
Але заради Бога передавай привіт.
Злий, не залишай,
Вечір на дні
Для мене особливий твій Париж,
Навіть коли просто мовчиш.
Зміст не в куполах
І не в вині,
А в тому з ким ти є, коли ти спиш,
Кого несеш, кому болиш.
Знову
В тебе нова дорога –
Синій вагон, зелений чай,
Але заради Бога не говори: "прощай".
В тебе нові бажання, –
Перед тобою цілий світ,
Але як буде змога, передавай привіт.
Стань сильною знов,
Поки твоя розтерзана від гордості любов
Не закровить і не запече.
На відстані губ, там буду я,
Тихенько стерегтиму від дощу –
Раптом наскрізь біль протече
Знову
В тебе нова дорога –
Синій вагон, зелений чай,
Але заради Бога не говори: "прощай".
В тебе нові бажання, –
Перед тобою цілий світ,
Але заради Бога передавай привіт.
Привіт, привіт.
Передавай привіт.
Привіт, привіт
Передавай привіт.
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