Святослав Вакарчук – Знову: слухайте першу пісню музичного проєкту Оранжерея

Співак та фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук представив свою першу пісню з музичного проєкту "Оранжерея". Дивіться ностальгічне відео на Радіо МАКСИМУМ!

Композиція "Знову" увійшла до сольного музичного проєкту Святослава Вакарчука "Оранжерея". Насолоджуйтеся новинкою разом з нами!

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Ми записали її ще у роботі над альбомом Океану Ельзи, але зрозуміли, що це одна з тих пісень, в яких цікава своя доля, тому що вони записані з двома гітаристами, які не є гітаристами. Річ у тому, що наш бас-гітарист Денис і клавішник Мілош взяли не свої інструменти: вони зіграли на акустичних гітарах, а я зіграв на фортепіано. Ми відчули, що в цьому є певна енергія, яка варта того, щоб бути записаною в окремому проєкті, – говорить Вакарчук.

Ліричне відео на композицію "Знову" зняв молодий режисер Олександр Коршак. Цікаво, що знімали ролик в оранжереї у столичному національному комплексі ВДНГ.

Святослав Вакарчук – Знову: слухайте першу пісню з музичного проєкту Оранжерея

Слова і текст пісні Святослава Вакарчука Знову

Змий тіні і туш,

І озирнись.

Ти досить надивилась на людей

Через рентген,

Через бокал.

Вбий в собі вину

І зупинись,

Не варто проливати зайву кров

заради мрій про п’єдестал

Знову



В тебе нова дорога –

Синій вагон, зелений чай,

Але заради Бога не говори: "прощай".

В тебе нові бажання,

Перед тобою цілий світ,

Але заради Бога передавай привіт.



Злий, не залишай,

Вечір на дні

Для мене особливий твій Париж,

Навіть коли просто мовчиш.

Зміст не в куполах

І не в вині,

А в тому з ким ти є, коли ти спиш,

Кого несеш, кому болиш.

Знову



В тебе нова дорога –

Синій вагон, зелений чай,

Але заради Бога не говори: "прощай".

В тебе нові бажання, –

Перед тобою цілий світ,

Але як буде змога, передавай привіт.



Стань сильною знов,

Поки твоя розтерзана від гордості любов

Не закровить і не запече.

На відстані губ, там буду я,

Тихенько стерегтиму від дощу –

Раптом наскрізь біль протече



Знову

В тебе нова дорога –

Синій вагон, зелений чай,

Але заради Бога не говори: "прощай".

В тебе нові бажання, –

Перед тобою цілий світ,

Але заради Бога передавай привіт.

Привіт, привіт.

Передавай привіт.

Привіт, привіт

Передавай привіт.

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