На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Офіційно представлено Apple iOS 13: список змін та перелік смартфонів
-
- 45
Як і очікувалося, компанія Apple представила 3 червня під час WWDC 2019 нову версію своєї мобільної операційної системи iOS 13. Розповідаємо вам про список змін, які вам однозначно сподобаються!
Спойлер: основною зі змін, на яку всі так довго чекали, є поява темного режиму. Також покращилася продуктивність.
І ще: Опубліковано фото чохлів для iPhone XI
Покращена продуктивність
Apple приділила неабияку увагу саме підвищенню продуктивності. Зокрема, це стосуватиметься старих пристроїв, які вийшли раніше. Утім, у нас є певні сумніви, адже практика показує, що старі моделі iPhone починають працювати значно повільніше, якщо на них встановити нову версію операційної системи.
Цифри: Apple обіцяє, що Face ID буде працювати на 30% швидше.
Темний режим
На нього власники смартфонів від Apple з OLED-дисплеями чекали давно. iOS 13 пропонує справжній загальносистемний темний режим, що дозволить не лише з комфортом користуватися смартфоном, а й заощаджувати заряд акумулятора. Темний режим підтримують всі основні програми Apple.
Оновлена клавіатура
Вона отримала функцію свайпа, яка повинна бути знайомою для тих, хто використовував SwiftKey, Swype або Gboard. Тішить, що компанія Apple нарешті наважилася на цей сміливий крок, який суттєво зекономить час при набиранні довгих текстів.
Нагадування
Apple повністю оновлює додаток Reminders в iOS 13, додаючи до нього опції фільтрації "Сьогодні", "За розкладом", "Помічна" та "Все" для того, щоби сортувати завдання, а також абсолютно новий візуальний вигляд. Apple також просуває значну інтеграцію ШІ: можна швидко додавати контакти, нагадування тощо.
"Яблучні" карти
Apple повністю переробила Apple Maps в iOS 13. Компанія заявляє, що вона розбудовувала додаток з нуля для того, щоб він отримав повні картографічні дані та новий режим, який, насправді, є просто Google Street View. Нова карта буде доступна в деяких містах і штатах для запуску та буде розгорнута по всій території США до кінця 2019 року, а на міжнародному рівні – до 2020 року.
Конфіденційність
Як і очікувалося від Apple, конфіденційність – значна частина роботи, проведеної над новою ОС. Тепер можна буде вказувати дані про своє місцеперебування у додатку "Тільки один раз", не дозволяючи йому постійно відслідковувати за тим, де ви є.
Apple також запускає нову функцію "Увійти через Apple", яку вона надасть розробникам для входу в додатки та служби. Користувачі зможуть увійти в Face Face та створити новий обліковий запис для служби "без розкриття будь-якої особистої інформації".
Облікові записи Apple також зможуть автоматично створювати нові приватні адреси електронної пошти для кожної програми, які будуть перенаправляти вашу реальну електронну пошту, запобігаючи доступ додатків до вашої електронки або розсилання спаму.
Find My
Старі додатки Find My Friends і Find My iPhone об'єднуються в один додаток, який тепер називається просто "Find My". Він об'єднує всі відстеження Apple в одному місці, дозволяючи вам відстежувати як відсутні пристрої, так і друзів і членів сім'ї. водночас. Новий додаток може також знаходити пристрої, які перебувають в автономному режимі, відправляючи безпечний маяк Bluetooth на інші пристрої Apple, передаючи його назад Apple, а потім, у результаті, вам. (Все це повністю зашифровано і не повинно впливати на використання даних, час автономної роботи або конфіденційність.)
Зовнішнє сховище
Нарешті, iOS зможе витягувати файли з SD-карт і USB-накопичувачів для імпорту в додаток "Файли".
iOS 13 буде доступна для пристроїв iPhone (починаючи з iPhone 6S, що означає, що користувачі iPhone 5S і iPhone 6 залишаться "за бортом"). Попередня версія для розробників вийде сьогодні після основного виступу, а публічна бета-версія з'явиться в кінці цього місяця.
Смартфони, які оновлять до iOS 13:
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
Читайте також: Ну нарешті: Apple змінила ліміт завантаження файлів з мобільної мережі
- 03 червня
-
23:56Прості звички для чистого повітря у квартирі
-
23:43Лікарі розповіли, яким має бути ідеальний сніданок
-
23:23Чому спека корисна для здоров'я
-
23:10Довжина таки має значення: науковці вразили новим відкриттям
-
22:53Так виглядають незвичайні архітектурні тату
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
22:45Офіційно представлено Apple iOS 13: список змін та перелік смартфонів
-
22:22П'ять найгарніших дівчат з Гри престолів
-
22:14У Нью-Йорку пройшла акція за свободу жіночих сосків в інтернеті: фото 18+
-
21:56Сексуальна Ешлі Грем показала фігуру в бікіні
-
21:42Skoda показала спортивну версію кросовера Kamiq
-
21:21Медики назвали найсолодші ліки проти кашлю
-
21:12Науковці розповіли про користь обіднього сну для дітей
-
20:57Як швидко очистити молоду картоплю
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:504 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:39Samsung показав ноутбуки серії Notebook 7: вони дуже схожі на MacBook Pro
-
20:25Леся Нікітюк підкорила соковитими формами у бікіні
-
20:14Хто став першим доларовим мільярдером з-поміж хіп-хоп виконавців
-
19:52Чому заморожені фрукти і овочі корисніші за свіжі
-
19:44Медики назвали ще одну вагому причину їсти волоські горіхи
-
19:2410 рідкісних фото знаменитостей на відпочинку
-
19:14Samsung випустить захищений смартфон з топовим "залізом"
-
19:00Вознесіння Господнє 2019 в Україні: дата, традиції і прикмети свята
-
18:54Як правильно носити білі кросівки у 2019 році
- 03 червня
-
23:10Довжина таки має значення: науковці вразили новим відкриттям
-
19:2410 рідкісних фото знаменитостей на відпочинку
-
16:20ТЕСТ: Як добре ви орієнтуєтеся в новому правописі?
-
15:05Новий правопис: основні зміни в українській мові, які вже почали діяти
-
14:30alyona alyona – Якби я була не я: дивіться новий анімаційний кліп української реперки
-
12:18Скільки потрібно відпочивати, щоб нормально жити
-
09:31Голос Діти 5 сезон 2 випуск: найкращі виступи, які розчулять вас до сліз
-
07:14Яку погоду чекати в Україні 3 червня
- 02 червня
-
20:503 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:15Гороскоп на 3 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:51Дівчина тижня: пишногруда Кінсі Воланскі, яка розбурхала фінал Ліги чемпіонів (18+)
-
12:12Нові сучасні пісні: популярна музика, яка зарядить енергією
-
09:32Енді Руїс переміг Ентоні Джошуа нокаутом: відео сенсаційного бою
-
08:14Від цієї популярної ранкової звички слід відмовитися
- 01 червня
-
22:52Тоттенхем – Ліверпуль: відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів
-
20:502 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:20Гороскоп на 2 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:00Місячний календар стрижок на червень 2019: коли стригти волосся
-
15:15Ці способи допоможуть приборкати непомірний апетит
-
12:15Ефектні матусі: як Джамала виховує свого сина, а Сніжана Бабкіна готується до появи дитини
-
10:30З першим днем літа: картинки і листівки для привітання у 1 червня
-
08:32Тоттенхем – Ліверпуль: коли і де дивитися онлайн трансляцію фіналу ЛЧ
- 31 травня
-
23:15Холостяк 9: пост-шоу розкрило, чи разом Нікіта Добринін і переможниця Дарія Квіткова
-
21:40Анекдоти про блондинок: найкращі жарти про світловолосих жінок
-
18:55Нові фільми червня 2019: найкращі прем'єри місяця