Офіційно представлено Apple iOS 13: список змін та перелік смартфонів

Як і очікувалося, компанія Apple представила 3 червня під час WWDC 2019 нову версію своєї мобільної операційної системи iOS 13. Розповідаємо вам про список змін, які вам однозначно сподобаються!

Спойлер: основною зі змін, на яку всі так довго чекали, є поява темного режиму. Також покращилася продуктивність.

Покращена продуктивність

Apple приділила неабияку увагу саме підвищенню продуктивності. Зокрема, це стосуватиметься старих пристроїв, які вийшли раніше. Утім, у нас є певні сумніви, адже практика показує, що старі моделі iPhone починають працювати значно повільніше, якщо на них встановити нову версію операційної системи.

Цифри: Apple обіцяє, що Face ID буде працювати на 30% швидше.

Темний режим

На нього власники смартфонів від Apple з OLED-дисплеями чекали давно. iOS 13 пропонує справжній загальносистемний темний режим, що дозволить не лише з комфортом користуватися смартфоном, а й заощаджувати заряд акумулятора. Темний режим підтримують всі основні програми Apple.

Оновлена клавіатура

Вона отримала функцію свайпа, яка повинна бути знайомою для тих, хто використовував SwiftKey, Swype або Gboard. Тішить, що компанія Apple нарешті наважилася на цей сміливий крок, який суттєво зекономить час при набиранні довгих текстів.

Нагадування

Apple повністю оновлює додаток Reminders в iOS 13, додаючи до нього опції фільтрації "Сьогодні", "За розкладом", "Помічна" та "Все" для того, щоби сортувати завдання, а також абсолютно новий візуальний вигляд. Apple також просуває значну інтеграцію ШІ: можна швидко додавати контакти, нагадування тощо.

"Яблучні" карти

Apple повністю переробила Apple Maps в iOS 13. Компанія заявляє, що вона розбудовувала додаток з нуля для того, щоб він отримав повні картографічні дані та новий режим, який, насправді, є просто Google Street View. Нова карта буде доступна в деяких містах і штатах для запуску та буде розгорнута по всій території США до кінця 2019 року, а на міжнародному рівні – до 2020 року.

Конфіденційність

Як і очікувалося від Apple, конфіденційність – значна частина роботи, проведеної над новою ОС. Тепер можна буде вказувати дані про своє місцеперебування у додатку "Тільки один раз", не дозволяючи йому постійно відслідковувати за тим, де ви є.

Apple також запускає нову функцію "Увійти через Apple", яку вона надасть розробникам для входу в додатки та служби. Користувачі зможуть увійти в Face Face та створити новий обліковий запис для служби "без розкриття будь-якої особистої інформації".

Облікові записи Apple також зможуть автоматично створювати нові приватні адреси електронної пошти для кожної програми, які будуть перенаправляти вашу реальну електронну пошту, запобігаючи доступ додатків до вашої електронки або розсилання спаму.

Find My

Старі додатки Find My Friends і Find My iPhone об'єднуються в один додаток, який тепер називається просто "Find My". Він об'єднує всі відстеження Apple в одному місці, дозволяючи вам відстежувати як відсутні пристрої, так і друзів і членів сім'ї. водночас. Новий додаток може також знаходити пристрої, які перебувають в автономному режимі, відправляючи безпечний маяк Bluetooth на інші пристрої Apple, передаючи його назад Apple, а потім, у результаті, вам. (Все це повністю зашифровано і не повинно впливати на використання даних, час автономної роботи або конфіденційність.)

Зовнішнє сховище

Нарешті, iOS зможе витягувати файли з SD-карт і USB-накопичувачів для імпорту в додаток "Файли".

iOS 13 буде доступна для пристроїв iPhone (починаючи з iPhone 6S, що означає, що користувачі iPhone 5S і iPhone 6 залишаться "за бортом"). Попередня версія для розробників вийде сьогодні після основного виступу, а публічна бета-версія з'явиться в кінці цього місяця.

Смартфони, які оновлять до iOS 13:

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

