Ну нарешті: Apple змінила ліміт завантаження файлів з мобільної мережі

У операційної системи iOS є чимало особливостей і обмежень, які і раніше на тлі Android виглядали дивно, а у 2019 році і зовсім здаються анахронізмом. Про одне з таких "але" ми вам сьогодні розповімо!

Apple днями підвищила максимальний розмір файлу, який користувачі iPhone і iPad можуть завантажити з iTunes за допомогою мобільної мережі. Здавалося б, користувачі нарешті видихнуть з полегкістю, але ліміт зріс не суттєво!

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Якщо раніше це було 150 МБ, то тепер – 200 МБ.

З одного боку, подібне обмеження не дозволяє користувачам випадково завантажити якийсь великий файл, витративши на це ліміт тарифного плану або навіть гроші. З іншого, зручніше було б просто зробити додаткові попередження, а не повністю забороняти користувачам робити те, що вони хочуть. До того ж зараз все більшого поширення набувають безлімітні тарифні плани, користувачам яких подібні особливості iOS просто заважають.

Нагадаємо, минулого разу Apple підвищувала цей ліміт ще у 2017 році: з 100 до 150 МБ. Ймовірно, наступного разу до 250 МБ вона підвищить його аж у 2021 році.

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