Опубліковано фото чохлів для iPhone XI

У мережі з'явилися знімки чохлів для майбутнього iPhone XI. Вони підтверджують слухи щодо квадратного модуля камери, щонайменше, в однієї з топових версій смартфона.

Нові опубліковані знімки підтверджують наявність квадратного модуля камери, щонайменше, в однієї моделі з флагманів компанії. В цілому ж лінійка повинна мати три моделі гаджета – iPhone XI, XI Max і XIR.

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Дві з моделей будуть мати флагманські характеристики – XI і XI Max, водночас, як XIR стане умовно бюджетною моделлю. При цьому iPhone XI матиме найменші габарити в лінійці, XIR – імовірно середня за розмірами модель, а XI Max - найбільша.

Презентація пристроїв відбудеться у вересні поточного року.

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